6 توجيهات من محافظ الوادي الجديد خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

واستهل المحافظ الاجتماع، بتكليف الإدارة العامة للشئون المالية بإعداد تقرير مفصل بأوجه الصرف بالصناديق التابعة للمحافظة خلال الخمس سنوات الأخيرة؛ لمتابعة وحوكمة الإنفاق.

كما أصدر عددًا من التوجيهات جاء أهمها:

◾ مراجعة موقف جدية المستفيدين من مبادرة النخيل قبل بدء موسم الغرس الجديد.

◾ توجيه عدد من الإنذارات للشركات المتقاعسة عن سداد مديونياتها، ومنحهم مهلة ٤٥ يومًا يتم بعدها تشكيل لجنة لتقييم أجهزة الطاقة الشمسية والمهمات المتحفظ عليها؛ لصالح دعم مشروعات الطاقة الشمسية بالمراكز وقرى حياة كريمة.

◾ حصر الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة التي تم سحبها لعدم الجدية، وعرض ما تم من إجراءات قانونية بشأنها.

◾ تشديد الرقابة على منافذ خروج الحاصلات الزراعية، ومتابعة عمليات تحصيل الرسوم.

◾حصر أعداد وحدات حفظ وتخزين التمور على مستوى المحافظة، والسعة التخزينية لكل منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.