الزملوط يلتقي أهالي بلاط بالوادي الجديد في مستهل جولته التفقدية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، لقاءً جماهيريًا عقب أداء صلاة الظهر بالمسجد الشرقي بمركز بلاط، بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والاستاذ سلامة علي رئيس مركز بلاط، وعدد من التنفيذيين ورؤساء القرى.

استهل المحافظ اللقاء بتهنئة المواطنين بمناسبة المولد النبوي الشريف وحلول العام الدراسي الجديد، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها في إطار خطط التنمية الشاملة.

واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالي، موجّها بعدد من التكليفات والتوجيهات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات والتنمية بالمركز، جاء أبرزها؛ دراسة تغيير مسار خطوط الطرد من محطات الرفع بقرى تنيدة وأولاد عبد الله بما يضمن كفاءة التشغيل وتحسين الخدمة، بالإضافة إلى متابعة استكمال إجراءات تسليم أراضي الشباب خلال شهر أكتوبر المقبل تزامنًا مع العيد القومي للمحافظة.

ووجه محافظ الوادى الجديد، خلال اللقاء باستمرار العمل بمبادرة "اتقوا النار ولو بشق تمرة" دعمًا لأهل غزة، مع إطلاق قافلة تمور إغاثية خلال أكتوبر المقبل تزامنًا مع احتفالات العيد القومي للمحافظة، وكذا دراسة فتح فصل تخصص زخرفة بمدرسة بلاط الزراعية المشتركة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات الطلاب.

وكلف الزملوط بإعداد خطة زمنية لاستبدال خطوط مواسير "الإسبستوس" المتهالكة بخطوط جديدة آمنة للحفاظ على انتظام خدمة مياه الشرب، وبحث تجديد العيون الجوفية المتهالكة بالتنسيق مع الجهات المختصة لدعم المزارعين واستدامة النشاط الزراعي، مؤكدًا علي التوسع في مبادرة رصف الشوارع بالانترلوك داخل الأحياء والقرى، وفق خطة عمل منسقة مع مديرية الطرق والنقل.

