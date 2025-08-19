موعد عودة برنامج إبراهيم فايق على MBC مصر

أعلن الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق عودة برنامج “الكورة مع فايق” على قناة MBC مصر ابتداء من يوم الجمعة المقبل، بعد فترة توقف بسبب الإجازة السنوية.

وكتب إبراهيم فايق في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: بسم الله.. توكلنا على الله.. ‏بإذن الله من يوم الجمعة ٢٢ أغسطس نبدأ معكم فصلا جديدا من رحلة حلوة وممتعة بدأت باستقبالكم الحلو لنا على شاشة MBC MASR.

موسم جديد

أضاف: ‏موسم جديد من الكورة مع فايق، موسم هيكون مليان شغل وانفرادات ولقاءات حصرية مع كبار النجوم.. ودايما الأفكار الجديدة حاضرة والمناقشات والتحليل الممتع اللي بيحترم عقليتكم هيكون حاضر وبقوة.. عشمنا في الله كبير أنه يكرمنا بفضله.. ويلهمنا الصواب ويساعدنا إننا نبسطكم، ‏نشوفكم على خير يوم الجمعة اللي جاية.. بحبكم في الله ومتشكر على كل كلمة حلوة اتقالت في غيابنا ونوعدكم بالأحسن بإذن الله.

