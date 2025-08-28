من الحدود المصرية إلى غزة.. الإمارات تطلق خط مياه إلى غزة لدعم الأهالي

أطلقت الإمارات اليوم إشارة البدء لمحطة تحلية مياة الشرب مشروع خط التحلية الإماراتي من مصر إلى غزة - خان يونس ضمن عملية الفارس الشهم 3 لتوصيل مياه الشرب إلى قطاع غزة

من الحدود المصرية إلى غزة..

وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تطلق الخط مياة بقدرة ٢ مليون جالون يوميا

وأطلق وفد من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إشارة البدء لضخ المياه لمنطقة خان يونس والتي تبعد ما يقرب من 7 كيلو متر من منطقة رفح على الحدود المصرية إلى منطقة خان يونس بعدد 6 محطات تحلية.



يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل عملية الفارس الشهم/3 حيث تم الانتهاء من مد الخط الرئيسي الإماراتي لمحطات التحلية الإماراتية إلى غزة (خانيونس).



وسيقوم فريق العمل بالوكالة بتنفيذ صيانة المحطة لضمان استمرارية ضخ المياه إلى قطاع غزة بشكل يومي مع القيام بعملية الفحص الدوري على المياه المنتجة من محطات التحلية والتي تبلغ بطاقة إنتاجية 2 مليون جالون يومي.

الإمارات تطلق إشارة البدء لمد الخط الرئيسي الإماراتي لمحطات التحلية الإماراتية على الحدود المصرية إلى غزة (خانيونس)



ويتكون المشروع من عدد 12 آبار شاطئية عدد 6 آبار فعالة وعدد 6 آبار احتياطيه للمحافظة على استمرارية التشغيل اليومي ومن ثم يتم ضخ المياه إلى الخزانات الإماراتية لعدد 2 خزان وعدد 3 خزانات احتياطية التي تقع في رفح المصري بسعة 1300 متر مكعب باستخدام المضخات لعدد 2 مضخة بسعة 12 بار والتي تودي إلى رفع الماء من الخزانات الإمارتية إلى غزه بخانيونس، على المواسير والتي تبلغ بطول 7 كيلو و500 متر طولي لقطر 12 أنش.



كما تم الاعلان عن انه تم توفير عدد 50 خزان في قطاع غزة حيث يتم ربط عدد 20 خزان مع الخط الاماراتي الرئيسي وعدد 30 خزان تم توزيعه على المناطق الأكثر كثافة من الناس ويتم تعبنتها عن طريق الصهاريج المتنقلة، وتم شبك الخط الرئيسي الإماراتي بخزان البراق في خانيونس وهو خزان مرتبط بالشبكة الداخلية للمنطقة بسعة 5000 متر مكعب.

ويبلغ عدد المستفيدين من الخط الرئيسي الإماراتي لأكثر من مليون نسمة في اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.