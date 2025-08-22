الجمعة 22 أغسطس 2025
مستشفى بنها للتأمين الصحي يعلن إجراء 14 ألف عملية جراحية خلال 2024

أعلن مستشفى بنها للتأمين الصحي بمحافظة القليوبية عن إجراء 14,817 عملية جراحية متنوعة خلال عام 2024، في مختلف التخصصات الطبية، وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي لتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وشهد المستشفى مؤخرًا إنجازًا طبيًا بارزًا، حيث نجح فريق طبي متخصص في إجراء ثلاث جراحات قلب مفتوح متزامنة لمريضة تبلغ من العمر 63 عامًا، شملت استئصال ورم من الأذين الأيسر، وتغيير الصمام المترالي، واستبدال الشريان التاجي الأمامي الأيسر، في عملية استغرقت 8 ساعات متواصلة وانتهت بنجاح كامل دون مضاعفات.

وأكدت الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن العملية تمت باستخدام أحدث الأجهزة الطبية وبأيدي كوادر مدربة على أعلى مستوى، مشيرة إلى أن المريضة خرجت من غرفة الرعاية بحالة صحية مستقرة.

وأوضح الدكتور محمد طاهر، مدير المستشفى، أن مستشفى بنها للتأمين الصحي يشهد طفرة كبيرة في مستوى التجهيزات الطبية، ما ساهم في تقليص قوائم الانتظار ورفع معدلات النجاح في العمليات الكبرى.

وتشير الإحصاءات إلى أن المستشفى يضم 309 سريرًا، وينفذ شهريًا ما يقارب 10 عمليات قلب مفتوح، و300 حالة قسطرة قلبية، فيما بلغ إجمالي العمليات الجراحية حتى يوليو 2025 نحو 10,532 عملية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتعزيز الخدمات الطبية المتخصصة وتوفير جراحات دقيقة ومتقدمة لخدمة المرضى بمحافظة القليوبية.

