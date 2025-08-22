وفد جامعة فوشان الصينية يتفقد مزارع ومعامل كلية الزراعة بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن قيام وفد جامعة فوشان الصينية بزيارة المزارع الإنتاجية والمعامل البحثية بكلية الزراعة بمشتهر، حيث تفقد الوفد المزارع السمكية المفتوحة والمغلقة، بالإضافة إلى تفقد مزارع الإنتاج الحيوانى بالكلية، وذلك على هامش زيارتهم للجامعة.

وفد جامعة فوشان الصينية يتفقد المزارع والمعامل البحثية بجامعة بنها

وكان رئيس جامعة بنها، استقبل وفدًا من جامعة فوشان الصينية برئاسة البروفيسور شين ان شنج أستاذ علوم الغذاء ونائب رئيس الجامعة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية تعاون مشترك تشمل مجالات التبادل العلمي والثقافي، والتعاون البحثي بين أعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن دعم الأنشطة الأكاديمية وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعتين على المستويين الإقليمي والدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.