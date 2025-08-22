الجمعة 22 أغسطس 2025
وفد جامعة فوشان الصينية يتفقد مزارع ومعامل كلية الزراعة بجامعة بنها

جامعة فوشان الصينية
جامعة فوشان الصينية في زيارة لجامعة بنها،فيتو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن قيام وفد جامعة فوشان الصينية بزيارة المزارع الإنتاجية والمعامل البحثية بكلية الزراعة بمشتهر، حيث تفقد الوفد المزارع السمكية المفتوحة والمغلقة، بالإضافة إلى تفقد مزارع الإنتاج الحيوانى بالكلية، وذلك على هامش زيارتهم للجامعة.

اتفاقية تعاون بين جامعة بنها الأهلية وفوشان الصينية

جامعة بنها الأهلية تطلق فاعلية أسبوع الابتكار وتدشن منصة Inoventre Gateway

وفد جامعة فوشان الصينية يتفقد المزارع والمعامل البحثية بجامعة بنها

وكان رئيس جامعة بنها، استقبل وفدًا من جامعة فوشان الصينية برئاسة البروفيسور شين ان شنج أستاذ علوم الغذاء ونائب رئيس الجامعة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية تعاون مشترك تشمل مجالات التبادل العلمي والثقافي، والتعاون البحثي بين أعضاء هيئة التدريس، فضلًا عن دعم الأنشطة الأكاديمية وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعتين على المستويين الإقليمي والدولي.

