تفتيش مكثف من بيطري دمياط على مجازر الدواجن

أجرت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم في محافظة دمياط جولة تفتيشية علي مجازر الدواجن للتأكد من الالتزام بالتعليمات وحسن سير العمل لضمان توفير دواجن مذبوحة خالية من أى مسببات مرضية.

المرور علي مجازر الدواجن بدمياط



وتابع الدكتور حسام ابو العنين مدير مجزر الفيومى بشطا أعمال المجزر والكشف البيطرى على الدواجن المذبوحة لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وإعدام غير الصالح منها وأيضا متابعة ثلاجات المجزر للتأكد من ان جميع المنتجات تحمل بيانات ومطابقة للمواصفات القياسية للدجاج المجمد أو المبرد.

الإشراف على المواد الغذائية بمدرسة النور للمكفوفين



كما توجه إلى مدرسة النور للمكفوفين بشطا للتفتيش على المواد الغذائية الموردة للطهى لتحديد مدى صلاحيتها من عدمه.



وتابعت د/ بسمة عبد الحى مدير مجزر دمياط للدواجن (كوكوشامة) بدمياط الجديدة أعمال المجزر والكشف البيطرى على الدواجن المذبوحة بالمجزر لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط وتحت إشراف د/ دينا طلعت العيسوى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.