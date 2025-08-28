وزير العمل يشهد تدريبات إجراءات السلامة في المواقع الإنشائية بالإسكندرية

استكمل وزير العمل، محمد جبران جولته، اليوم الخميس، في محافظة الإسكندرية، بزيارة لمقر موقع النحاس للمترو الجديد التابع لشركة أوراسكوم، وذلك لتفقد المرحلة الثانية الخاصة بتدريب 50 عاملا بقطاع التشييد والبناء، بشكل نظري وعملي على إجراءات السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية، في إطار تنفيذ مبادرة “سلامتك تهمنا”.

وسبق تنفيذ عملية تدريب لعدد مماثل من العمال وفي نفس القطاع، وكان في استقباله قيادات المشروع، وعلى رأسهم المدير المهندس مينا شوقي.

تضمنت الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلي عن مراحل التدريب وأهميته بالنسبة للمشروع، وتنفيذ محاضرات نظرية على إجراءات السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية، وتدريبًا عمليًا بمعمل المحاكاة التابع لشركة أوراسكوم، والذي يشمل التعامل مع السقالات والأوناش والروافع، وكيفية استخدام مهمات الوقاية الشخصية وإجراءات الإسعافات الأولية.

