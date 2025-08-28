الخميس 28 أغسطس 2025
أخبار مصر

وزير العمل يشهد تدريبات إجراءات السلامة في المواقع الإنشائية بالإسكندرية

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو

استكمل وزير العمل، محمد جبران جولته، اليوم الخميس، في محافظة الإسكندرية، بزيارة لمقر موقع النحاس للمترو الجديد التابع لشركة أوراسكوم، وذلك لتفقد المرحلة الثانية الخاصة بتدريب 50 عاملا بقطاع التشييد والبناء، بشكل نظري وعملي على إجراءات السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية، في إطار تنفيذ مبادرة “سلامتك تهمنا”.

وسبق تنفيذ عملية تدريب لعدد مماثل من العمال وفي نفس القطاع، وكان في استقباله قيادات المشروع، وعلى رأسهم المدير المهندس مينا شوقي.

تضمنت الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلي عن مراحل التدريب وأهميته بالنسبة للمشروع، وتنفيذ محاضرات نظرية على إجراءات السلامة والصحة المهنية في المواقع الإنشائية، وتدريبًا عمليًا بمعمل المحاكاة التابع لشركة أوراسكوم، والذي يشمل التعامل مع السقالات والأوناش والروافع، وكيفية استخدام مهمات الوقاية الشخصية وإجراءات الإسعافات الأولية.

