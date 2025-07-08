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حريق محول كهرباء بطريق الزنكلون بالزقازيق (صور)

حريق محول كهرباء،
حريق محول كهرباء، فيتو

شهدت محافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حريقًا محدودًا اندلع في محول كهرباء خاص بإنارة طريق الزنكلون بمدينة الزقازيق، حيث تمكنت فرق الطوارئ من السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية أو مادية جسيمة.

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الدفع بسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، بالتنسيق مع مسؤولي شركة الكهرباء

وانتقل شعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق،  إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، بالتنسيق مع مسؤولي شركة الكهرباء الذين تولوا فصل التيار عن المحول المتضرر لتأمين الموقع.

السيطرة على حريق في محول كهرباء بطريق الزنكلون دون خسائر،فيتو
السيطرة على حريق في محول كهرباء بطريق الزنكلون دون خسائر، فيتو

فحص المحول لتحديد سبب الحريق 

ووجه رئيس المدينة بسرعة فحص المحول لتحديد سبب الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحه أو استبداله، لضمان إعادة إنارة الطريق في أقرب وقت.

السيطرة على حريق في محول كهرباء بطريق الزنكلون دون خسائر،فيتو
السيطرة على حريق في محول كهرباء بطريق الزنكلون دون خسائر، فيتو
السيطرة على حريق في محول كهرباء بطريق الزنكلون دون خسائر،فيتو
السيطرة على حريق في محول كهرباء بطريق الزنكلون دون خسائر، فيتو
السيطرة على حريق في محول كهرباء بطريق الزنكلون دون خسائر،فيتو
السيطرة على حريق في محول كهرباء بطريق الزنكلون دون خسائر، فيتو

رئيس مركز الزقازيق يشيد بسرعة استجابة الأجهزة المعنية 

وأشاد أبو الفتوح بسرعة استجابة الأجهزة المعنية وتكامل جهود الحماية المدنية وشركة الكهرباء، مؤكدًا أن التحرك العاجل ساهم في احتواء الحريق خلال وقت قياسي، ومنع تفاقم الوضع أو وقوع أي خسائر.

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