الأربعاء 21 مايو 2025
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إصابة 6 أشخاص بحروق نتيجة تعرضهم لصعق كهربائي بالشرقية

إسعاف الشرقية،فيتو
إسعاف الشرقية،فيتو

 أصيب 6 أشخاص بحروق من الدرجات الثلاثة بالوجه واليدين إثر تعرضهم لصعق كهربائي داخل محطة كهرباء الخطارة بمحافظة الشرقية.

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تلقت الاجهزة الامنية إخطارا بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية باستقبال 6 اشخاص تتراوح أعمارهم ما بين (40- 55 سنة) جميعهم مصابون بحروق من الدرجات الثلاثة بالوجه والراس واليدين وتم تحويل 4 منهم إلى مستشفى ههيا للحروق لتلقي العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين إصابتهم نتيجة تعرضهم لصعق كهربائي داخل محطة الكهرباء (الخطارة الصالحية القرين) وجرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

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