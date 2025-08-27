كهرباء الإسماعيلية يقدم شكوى ضد حكم مباراة سموحة لاتحاد الكرة

الدوري المصري، تقدم نادي كهرباء الإسماعيلية بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد ضد حكم لقاء الفريق وسموحة بالأسبوع الرابع من دورى نايل.

وجاءت شكوى كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

وحقق فريق سموحة فوزه الأول في الدوري المصري هذا الموسم، بعد تغلبه على فريق كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وسجل هدف التقدم لسموحة صامويل امادي في الدقيقة 8 من الشوط الأول، بعد صناعة من خالد الغندور.

وفي الشوط الثاني عدل كهرباء الإسماعيلية النتيجة عن طريق علي سليمان في الدقيقة 52 إلا أن سموحة خطف هدف الفوز في الدقيقة 95 عن طريق لاعبه عبده يحيي.

وبهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد كهربا الإسماعيلية عند 2 نقطة في المركز 19.

