الجمعة 15 نوفمبر 2024
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انقطاع الكهرباء عن عدد من مناطق فاقوس بالشرقية

فصل التيارالكهربى
فصل التيارالكهربى بالمناطق التى بها صيانة بفاقوس شرقية

قال المحاسب محمد الأباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس محافظة الشرقيةإنه تلقى كتابا من كهرباء فاقوس مفاده أنه سيتم إجراء صيانة على محطات المحولات تفاريغ فاقوس وعليه سيتم فضل التيار الكهربائى فى المناطق التى سيكون بها صيانة.

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قطع الكهرباء باكر بفاقوس

وأوضح أن الكهرباء ستنقطع باكر السبت القادم الموافق 16 من نوفمبر فى تمام الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة صباحا وذلك بالقرى التابعة للوحدة المحلية ببنى صريد وتوابعها وكذلك بالوحدة المحلية وجميع قراها.

الوحدات المحلية التى تغيب عنها الكهرباء 

وقال ستنقطع الكهرباء أيضا بالوحدة المحلية بقرية قنتير  وتوابعها وكذلك الوحدة المحلية بالغزالى وقراها بالإضافة اإى وحدة البيروم وتوابعها ايضا  واخيرا فى الوحدة المحلية بكفر شويش وما يتبعها.

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 إجراء أعمال الصيانة على محطة محولات 

وذلك يوم  السبت الموافق ١٦ نوفمبر من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة صباحا وذلك لإجراء أعمال الصيانة على محطة محولات تفاريع فاقوس.

 

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فصل التيار الكهربي محطة محولات تفاريغ فاقوس كتابا من كهرباء فاقوس إجراء صيانة المحاسب محمد الاباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس محافظة الشرقية

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