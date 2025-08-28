الجمعة 29 أغسطس 2025
الشباب السعودي يتعاقد مع مهاجم اتحاد جدة

أعلن نادي الشباب السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع همام الهمامي، مهاجم اتحاد جدة، في إطار فترة الانتقالات الصيفية، بعدما خاض اللاعب الموسم الماضي معارًا إلى فريق الخلود.

وذكر الشباب، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الهمامي وقع عقده في حضور رئيس مجلس الإدارة المكلف، خليف الهويشان، والمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، محمد الناصر.

أرقام همام الهمامي

ولعب الجناح الأيمن، صاحب الـ 21 عاما، 4 مباريات فقط بقميص الاتحاد، لم يسجل خلالها أي أهداف، بينما خاض 32 مباراة رفقة الخلود، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع 3.

الشباب يريد ضم فابينيو 

يسعى نادي الشباب السعودي للحصول على خدمات الدولي البرازيلي فابينيو نجم خط وسط اتحاد جدة في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع “give me sport” العالمي: إن الشباب يريد استعارة فابينيو من الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحاري.

وأضاف:" الشباب يريد استعارة فابينيو على أن يدفع اتحاد جدة جزءًا من راتب اللاعب والأمور لا تزال محل دراسة في الوقت الحالي".

وانضم فابينيو لصفوف الاتحاد في صيف 2023 من نادي ليفربول الإنجليزي وشكل من ذلك الوقت ثنائي وسط مميز مع الدولي الفرنسي نجولو كانتي.

