الشباب السعودي يتعاقد مع مهاجم اتحاد جدة

أعلن نادي الشباب السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده مع همام الهمامي، مهاجم اتحاد جدة، في إطار فترة الانتقالات الصيفية، بعدما خاض اللاعب الموسم الماضي معارًا إلى فريق الخلود.

وذكر الشباب، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الهمامي وقع عقده في حضور رئيس مجلس الإدارة المكلف، خليف الهويشان، والمدير التنفيذي لكرة القدم بالنادي، محمد الناصر.

أرقام همام الهمامي

ولعب الجناح الأيمن، صاحب الـ 21 عاما، 4 مباريات فقط بقميص الاتحاد، لم يسجل خلالها أي أهداف، بينما خاض 32 مباراة رفقة الخلود، أحرز خلالها 4 أهداف وصنع 3.

الشباب يريد ضم فابينيو

يسعى نادي الشباب السعودي للحصول على خدمات الدولي البرازيلي فابينيو نجم خط وسط اتحاد جدة في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع “give me sport” العالمي: إن الشباب يريد استعارة فابينيو من الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحاري.

وأضاف:" الشباب يريد استعارة فابينيو على أن يدفع اتحاد جدة جزءًا من راتب اللاعب والأمور لا تزال محل دراسة في الوقت الحالي".

وانضم فابينيو لصفوف الاتحاد في صيف 2023 من نادي ليفربول الإنجليزي وشكل من ذلك الوقت ثنائي وسط مميز مع الدولي الفرنسي نجولو كانتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.