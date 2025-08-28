الجمعة 29 أغسطس 2025
اقتصاد

خبير يحذر: المحتوى الرقمي الأجنبي أداة لتغييب العقول وبناء أجيال فاسدة

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي أحمد سعيد، فيتو

حذر الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي وأستاذ التشريعات الاقتصادية، من خطورة التوسع في استهلاك المحتوى الرقمي الأجنبي، واصفًا إياه بأنه جزء من توليفة العولمة التي تستهدف تغييب العقول وصناعة أجيال جديدة ضعيفة ومفككة الهوية.

العولمة وتبعية الدول النامية

وأوضح سعيد، خلال لقائه ببرنامج الاقتصاد والناس على القناة الثانية، أن العولمة لم تقتصر على آثارها الاقتصادية، بل امتدت إلى الفكر والمجتمع عبر ما وصفه بـ"الإرهاب الفكري" القادم أولًا من السينما العالمية مثل هوليوود، ثم تسارعت وتيرته مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي.
 

طمس الهوية الوطنية ومحو العادات والتقاليد

وأشار إلى أن المحتوى الرقمي المليء بالإبهار والإثارة أدى إلى طمس الهوية الوطنية ومحو العادات والتقاليد، فضلًا عن زيادة تبعية الدول النامية للخارج.

الحروب المعلوماتية وخطر الأجيال الفاسدة

وشدد على أن سرعة انتقال الأخبار جعلت من الصعب مواجهة الحروب المعلوماتية التي باتت جزءًا من الحروب النفسية الحديثة. 

وأكد أن هذه الحروب تهدف إلى بناء أجيال فاسدة وضعيفة تخدم مصالح أطراف خارجية، لافتًا إلى أن الخطر الأكبر يكمن في غياب محتوى وطني جاذب قادر على منافسة هذا التيار.

