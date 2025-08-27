الخميس 28 أغسطس 2025
سياسة

الهيئة الوطنية للصحافة تناقش الخطة القومية لتطوير المحتوى الإعلامي

اجتماع الوطنية للصحافة
اجتماع الوطنية للصحافة برؤساء تحرير الصحف القومية، فيتو

واصلت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاتها المكثفة لصياغة خطة تطوير الخطاب الإعلامي الوطني، وإعداد خارطة طريق إعلامية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

 
عقدت الهيئة ثالث اجتماعاتها مع نخبة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات القومية، ورؤساء تحرير الإصدارات الرئيسية، وناقش المجتمعون ورقة الهيئة التي أعدتها لجنة تطوير المحتوي وخبراء مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.


ترأس الجلسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، وحضرها الأستاذ علاء ثابت وكيل الهيئة، وأدارها الأستاذ حمدي رزق عضو الهيئة. 
 

واستمعت اللجنة لمداخلات من الدكتور فايز فرحات رئيس مجلس إدارة الأهرام، وإسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، والدكتور أيمن عبد الوهاب مدير مركز الأهرام للدراسات. 
 

كما ناقشت اللجنة أفكار رؤساء تحرير الأهرام ماجد منير، والأخبار  الدكتور أسامة السعيد، والجمهورية  أحمد أيوب، وأخبار اليوم محمود بسيوني، والأهرام  العربي  جمال الكشكي، والأهرام ويكلي  عزت إبراهيم، والأهرام إبدو نيفين كامل، وناقش المجتمعون الارتقاء بمحتوى الصحافة المطبوعة، والنقلة النوعية للصحافة الإلكترونية، ودعم البوابات والمواقع الإلكترونية في المؤسسات القومية.

وتواصل الهيئة حواراتها يوم الخميس مع رؤساء تحرير البوابات الصحفية، والجرائد والمجلات القومية، وتستضيف الهيئة عددا من كبار الصحفيين وشيوخ المهنة وخبراء الصحافة مساء الأحد في جلسة خاصة لصياغة خارطة تطوير المحتوى الإعلامي، تعقبها جلسات مع خبراء مركز الأهرام للدراسات، وعدد من خبراء الإعلام في الجامعات المصرية.

