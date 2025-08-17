الأحد 17 أغسطس 2025
محافظات

بعد تسجيله رقما قياسيا للغطس، أسامة ربيع يكرم ولاء حافظ ويهديه درع قناة السويس (صور)

كرم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، الربان ولاء حافظ وأهداه درع قناة السويس؛ تقديرا لنجاحه في تسجيل رقم قياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بتنفيذ أطول غطسة تحت المياه لمريض بالشلل الرباعي لمدة تجاوزت 6 ساعات على عمق 5 أمتار تحت إشراف طبي كامل. 

حضر التكريم الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، والمهندس جمال أبو الخير مدير إدارة الرئاسة، والمهندس نشأت نصر مدير إدارة التحركات، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.  

 

خلال اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص الهيئة على استضافة الفعاليات والمبادرات الرياضية، وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة لرعاية الأبطال في الرياضات المختلفة في إطار الدور المجتمعي للهيئة بمدن القناة. 

 رسالة ملهمة وصورة مشرفة تعكس التحدي والإصرار

وأعرب رئيس هيئة قناة السويس، عن اعتزازه وتقديره بما حققه الربان ولاء حافظ من إنجاز، وفخره بما قدمه من رسالة ملهمة وصورة مشرفة تعكس التحدي والإصرار. 

وأشار الفريق ربيع إلى اهتمام المنظومة الرياضية لـنادي القناة برعاية الأنشطة الرياضية لذوي الهمم، حيث انضم مؤخرا نشاط جديد لتنس الطاولة في خطوة جديدة تعكس اهتمام الهيئة بذوي الهمم ووضعهم ضمن أولويات العمل المجتمعي والرياضي.  

من جانبه، وجه الربان ولاء حافظ الشكر لـهيئة قناة السويس على تقديم الدعم اللازم لنجاح الفعالية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستضافة الحدث الرياضي وما سبقه من تدريب ورعاية بمجمع حمامات السباحة التابع للهيئة.  

وأشار الربان حافظ إلى أن تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس سيكون دافعا لعقد العديد من الفعاليات القادمة لرفع اسم "مصر" حيث يستعد حاليا لعقد فعالية رياضية في مدينة شرم الشيخ خلال شهر ديسمبر القادم بمشيئة الله. 

