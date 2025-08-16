السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رئيس قناة السويس يوافق على إقامة المباريات الجماهيرية للإسماعيلي بملعب الهيئة

الفريق أسامة ربيع،
الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس ونصر أبو الحسن

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، نصر أبو الحسن، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، في لقاء مهم ناقشا فيه عدة ملفات متعلقة بمستقبل قلعة الدراويش، في مقدمتها ملف استضافة المباريات الجماهيرية للفريق.

الموافقة على استضافة المباريات الجماهيرية

وخلال الاجتماع، أعرب الفريق أسامة ربيع، عن دعمه الكامل للنادي الإسماعيلي، معلنا موافقته على إقامة مباريات الفريق أمام الأندية الجماهيرية على ملعب هيئة قناة السويس، وهو ما يُعد دفعة معنوية كبيرة لجماهير الدراويش التي تطالب بعودة الحضور الجماهيري للمباريات.

دعم مالي عاجل للنادي

كما قرر رئيس الهيئة تقديم دعم مالي عاجل للإسماعيلي، في ظل الظروف التي يمر بها النادي حاليًا، وذلك في إطار الحرص على دعم الكيانات الرياضية الكبرى بالمحافظة.

شكر وتهنئة من رئيس الدراويش

من جانبه، قدم نصر أبو الحسن، التهنئة للفريق أسامة ربيع على ثقة القيادة السياسية بعد تجديد الثقة فيه، كما وجه الشكر لرئيس الهيئة على دعمه المستمر والدائم للنادي الإسماعيلي، مؤكدًا أن هذا الدعم يُسهم في استقرار الفريق واستكمال مسيرته في الدوري الممتاز.

