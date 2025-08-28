الجمعة 29 أغسطس 2025
تطورات جديدة بقضية بيع الأعضاء، والدة إبراهيم شيكا تتقدم ببلاغ ضد أرملته وتطالب بتشريح جثمانه (فيديو)

بلاغ من أسرة شيكا
بلاغ من أسرة "شيكا" للتحقيق في شبهة الإتجار بالأعضاء البشرية

شهدت قضية وفاة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا تطورًا جديدًا بعدما أعلنت والدته عن تقدمها ببلاغ رسمي ضد أرملته متهمة إياها بإخفاء حقائق حول ملابسات وفاته، ومطالبة بفتح التحقيق وتشريح الجثمان خاصة بعد تداول شائعات عن وجود شبهة سرقة أعضائه.

مصرع سيدة إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها في الغربية

وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث سباق "موتوسيكلات" بطريق "بسيون- طنطا"

وقالت والدة اللاعب الراحل ابراهيم شيكا في تصريحات لـ فيتو: لما الناس هاجمت أرملته من شهور هي جات لي عند العمدة في البلد واتصورت معايا من غير ما تديني أي حق أو تطمني، وابني اتاخد مننا لحم ورجع عضم، والظلم ده مينفعش نسكت عليه.

وأشارت الأم إلى أن أرملة ابنها تسيطر على مفاتيح مقابر شيكا وتمنع أسرته من زيارته بحرية، قائلة: "كل مرة بنروح نزوره بنقف قدام الباب.. رحنا علشان نجبر بخاطره وهو حاسس بينا".

علامات استفهام حول الوفاة

وأضافت الأم أن ابنها لم يكن يعاني من أي أمراض قبل عودته لأرملته: "كان رياضي وصحته زي الفل وصرفت عليه دم قلبي، وبعد ما رجع لها فجأة تعب وحالته تدهورت".

واختتمت والدة شيكا تصريحاتها مؤكدة شكوكها في سبب الوفاة:"أنا حاسة إن ابني ما ماتش طبيعي، وعاوزة حقه، أرملته ملهاش أي حق تبيع صفحاته على السوشيال لأنها ملك ابني.

