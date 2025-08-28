تطورات جديدة بقضية بيع الأعضاء، والدة إبراهيم شيكا تتقدم ببلاغ ضد أرملته وتطالب بتشريح جثمانه (فيديو)

شهدت قضية وفاة لاعب الزمالك الراحل إبراهيم شيكا تطورًا جديدًا بعدما أعلنت والدته عن تقدمها ببلاغ رسمي ضد أرملته متهمة إياها بإخفاء حقائق حول ملابسات وفاته، ومطالبة بفتح التحقيق وتشريح الجثمان خاصة بعد تداول شائعات عن وجود شبهة سرقة أعضائه.

وقالت والدة اللاعب الراحل ابراهيم شيكا في تصريحات لـ فيتو: لما الناس هاجمت أرملته من شهور هي جات لي عند العمدة في البلد واتصورت معايا من غير ما تديني أي حق أو تطمني، وابني اتاخد مننا لحم ورجع عضم، والظلم ده مينفعش نسكت عليه.

وأشارت الأم إلى أن أرملة ابنها تسيطر على مفاتيح مقابر شيكا وتمنع أسرته من زيارته بحرية، قائلة: "كل مرة بنروح نزوره بنقف قدام الباب.. رحنا علشان نجبر بخاطره وهو حاسس بينا".

علامات استفهام حول الوفاة

وأضافت الأم أن ابنها لم يكن يعاني من أي أمراض قبل عودته لأرملته: "كان رياضي وصحته زي الفل وصرفت عليه دم قلبي، وبعد ما رجع لها فجأة تعب وحالته تدهورت".

واختتمت والدة شيكا تصريحاتها مؤكدة شكوكها في سبب الوفاة:"أنا حاسة إن ابني ما ماتش طبيعي، وعاوزة حقه، أرملته ملهاش أي حق تبيع صفحاته على السوشيال لأنها ملك ابني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.