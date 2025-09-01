‎تبدأ من 180 جنيها، أسعار الأحذية والكوتشي في العتبة لطلاب المدارس (فيديو وصور)

في قلب القاهرة الصاخبة، وتحديدًا في منطقة "العتبة" التاريخية، تنبض الحياة من جديد مع اقتراب موسم الدراسة 2025- 2026.

عدسة "فيتو" رصدت حركة البيع والشراء، وتحدثت إلى أحد البائعين، "أحمد"، الذي شرح لنا تفاصيل الأسعار والأنواع المتوفرة.

أسعار الأحذية في سوق العتبة

يوفر سوق "العتبة" تشكيلة واسعة من الأحذية التي تناسب جميع الأذواق والميزانيات.

يقول "أحمد": "في فرشة أولاد الشيخ: لدينا أسعار تبدأ من 200 جنيه للحذاء الحريمي، و350 جنيهًا للأنواع المميزة مثل"New Balance".

ويضيف: "هذه الأسعار تعد تنافسية للغاية مقارنة بأسعار المحلات الخارجية التي قد تصل إلى 650 أو 700 جنيه مصري لنفس المنتج.

أسعار أحذية الأطفال

لا تقتصر التشكيلة على الأحذية الحريمي فقط، بل تشمل أيضًا أحذية الأطفال بأسعار تبدأ من 185 جنيهًا مصريًا، و200 جنيه مصري لأنواع أخرى، وبالنسبة للمقاسات، تتوفر الأحذية الحريمي بمقاسات تبدأ من 37 إلى 42، بينما تتوفر أحذية الأطفال بمقاسات تتراوح بين 16 و36 بالإضافة إلى ذلك، توجد تشكيلة من الأحذية بأسعار تتراوح بين 250 و180 جنيهًا مصريًا.

بالإضافة إلى الأسعار التنافسية، يتميز سوق "العتبة" بتنوع الأحذية المعروضة. "هناك موديلات مختلفة، بالإضافة إلى أن هناك حاجات أحسن من كده، موديلات أحسن بتبدأ مثلا من 400 لحد 450. يبقى الفرق في الخامات ونعل."



إقبال متزايد مع بداية موسم الدراسة

أكد "أحمد" أن الإقبال على شراء الأحذية في "العتبة" يزداد بشكل ملحوظ مع اقتراب موسم الدراسة. "الناس بتنزل تشتري عشان موسم المدارس والدنيا شغالة."

وأضاف: "نحن نوفر كل ما يحتاجه الطالب بأسعار مناسبة، وهذا ما يجعلنا وجهة مفضلة للعائلات."

تعد منطقة العتبة في قلب القاهرة الكبرى، من أقدم وأشهر المناطق التجارية في مصر تتميز بتاريخها العريق الذي يمتد إلى القرن التاسع عشر، حيث كانت بمثابة نقطة التقاء رئيسية للتجار والزوار، ومركزًا حيويًا للحياة التجارية والثقافية في المدينة.

أدركت الحكومة المصرية أهمية تطوير منطقة العتبة، ووضعت خطة شاملة تهدف إلى إحياء المنطقة وتحسينها وجعلها أكثر جاذبية للسكان والسياح.

في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة آمنة وحضارية، بدأت أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة في مارس الماضي، والتي تشمل رفع كفاءة المنطقة وتحسين أوضاع الباعة الجائلين من خلال:

إخلاء شوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلي ونقل الباعة مؤقتًا إلى جراج العتبة.

تنفيذ 473 طاولة منظمة للباعة الجائلين بدلًا من الفروشات العشوائية.

تحسين الواجهات والحفاظ على الطابع المعماري المميز للمنطقة.

رفع كفاءة البنية التحتية وتطبيق معايير الأمان والحماية المدنية.



التطوير يتم بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى وبرنامج الهابيتات لضمان بيئة منظمة وآمنة تناسب الجميع.

كما بلغت تكلفة المرحلة الأولى من المشروع حوالي 38 مليون جنيه، سيتم تمويلها من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

