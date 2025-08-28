الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحويل عدد من المناطق بالقاهرة كمتاحف مفتوحة للمشاة فقط

محافظ القاهرة، فيتو
أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يعد أحد المشروعات القومية  التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وتهدف إلى اعادة إحياء وسط البلد كتحفة معمارية ومتحف مفتوح للتراث، موضحًا أنه تم تحصيل ٥٠ مليون جنيه تبرعات من المجتمع المدنى لصالح صندوق تراث القاهرة الذى تم انشائه لصالح تنفيذ مشروعات التطوير، مع إعادة توظيف المباني التاريخية وتعزيز مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة والفن والسياحة.

 

محافظ القاهرة يخفض تنسيق مدارس التعليم الفنى

محافظ القاهرة: حريصون على تنمية مهارات الموظفين وفقًا لأحدث المعايير

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الذى عقد برئاسة محافظ القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تحويل عدد من مناطق القاهرة إلى متاحف مفتوحة، وتخصيص أماكن أخرى للمشاة مثل منطقة مثلث الشريفين بعد الانتهاء من رفع كفاءة واجهات العقارات به،  وكذلك منطقة البورصة،  كما يتم حاليًا تطوير شارع إبراهيم بمصر الجديدة ليكون مخصصًا للمشاة فقط.
وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم تعميم تجربة إنشاء اتحادات الشاغلين فى كافة مناطق القاهرة على غرار ما تم فى ممر بهلر، وشارع الألفى، وخان الخليلى، وشارع إبراهيم بمصر الجديدة لإشراك المجتمع المدني فى أعمال التطوير والحفاظ عليها بالرأى والإدارة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة الأزبكية التاريخية وسور الأزبكية للكتب، وسيتم افتتاحهما قريبًا ليكونا إضافة جديدة للمشهد الثقافي بالقاهرة.

 

