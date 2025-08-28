تحويل عدد من المناطق بالقاهرة كمتاحف مفتوحة للمشاة فقط

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يعد أحد المشروعات القومية التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وتهدف إلى اعادة إحياء وسط البلد كتحفة معمارية ومتحف مفتوح للتراث، موضحًا أنه تم تحصيل ٥٠ مليون جنيه تبرعات من المجتمع المدنى لصالح صندوق تراث القاهرة الذى تم انشائه لصالح تنفيذ مشروعات التطوير، مع إعادة توظيف المباني التاريخية وتعزيز مكانة القاهرة كعاصمة للثقافة والفن والسياحة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة الذى عقد برئاسة محافظ القاهرة.

وأضاف محافظ القاهرة أنه سيتم تحويل عدد من مناطق القاهرة إلى متاحف مفتوحة، وتخصيص أماكن أخرى للمشاة مثل منطقة مثلث الشريفين بعد الانتهاء من رفع كفاءة واجهات العقارات به، وكذلك منطقة البورصة، كما يتم حاليًا تطوير شارع إبراهيم بمصر الجديدة ليكون مخصصًا للمشاة فقط.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم تعميم تجربة إنشاء اتحادات الشاغلين فى كافة مناطق القاهرة على غرار ما تم فى ممر بهلر، وشارع الألفى، وخان الخليلى، وشارع إبراهيم بمصر الجديدة لإشراك المجتمع المدني فى أعمال التطوير والحفاظ عليها بالرأى والإدارة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة الأزبكية التاريخية وسور الأزبكية للكتب، وسيتم افتتاحهما قريبًا ليكونا إضافة جديدة للمشهد الثقافي بالقاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.