أخبار مصر

محافظ القاهرة: تقديم كافة التيسيرات لإنشاء محطات البنزين بمختلف الأحياء

جانب من الافتتاح،
جانب من الافتتاح، فيتو
شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمحاسب مصطفى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، افتتاح محطة تموين السيارات بالبنزين بمنطقة الشرابية، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع فى نشر وتطوير محطات الوقود لتقديم الخدمات للمواطنين.

شهد الافتتاح كل من: حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وقيادات المحافظة ووزارة البترول، وشركة التعاون للبترول.

وأكد محافظ القاهرة، بأن المحافظة تقدم كافة وسائل الدعم والتيسيرات للمساهمة فى أعمال تطوير وإنشاء المحطات بهدف تقريب الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

وتعد محطة وقود الشرابية المقامة على مساحة ١٠٠٠ م٢، هي أول محطة تقام بحى الشرابية، وتقدم خدمة تزويد السيارات بالبنزين بقدرة ٢٤ سيارة فى الوقت نفسه.

وقدم رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول درع تكريم لمحافظ القاهرة أثناء حفل الإفتتاح، تقديرًا لدور المحافظة في تقديم كافة وسائل الدعم والتيسيرات للمساهمة فى أعمال تطوير المحطات.

