حوادث

النيابة تستدعي ضحايا بلطجي التجمع الأول لسماع أقوالهم

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

أمرت  نيابة القاهرة الجديدة، استدعاء ضحايا عاطل متهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على مالكى قطع الأراضى، وإجبارهم على قيامه بأعمال التأمين بمقابل مالى وبيع مواد البناء لهم بأسعار أزيد من السعر المعلن بالأسواق بمنطقة التجمع الأول، وذلك لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالمتهم.

فرض السيطرة على مالكي قطع الأراضى بالتجمع

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على مالكي قطع الأراضى بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وإجبارهم على قيامه بأعمال التأمين بمقابل مالى، وبيع مواد البناء لهم بأسعار أزيد من السعر المعلن بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ads