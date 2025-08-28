النيابة تستدعي ضحايا بلطجي التجمع الأول لسماع أقوالهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، استدعاء ضحايا عاطل متهم بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على مالكى قطع الأراضى، وإجبارهم على قيامه بأعمال التأمين بمقابل مالى وبيع مواد البناء لهم بأسعار أزيد من السعر المعلن بالأسواق بمنطقة التجمع الأول، وذلك لسماع أقوالهم ومواجهتهم بالمتهم.

فرض السيطرة على مالكي قطع الأراضى بالتجمع

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة على مالكي قطع الأراضى بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وإجبارهم على قيامه بأعمال التأمين بمقابل مالى، وبيع مواد البناء لهم بأسعار أزيد من السعر المعلن بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش).

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.