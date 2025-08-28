بعد تخفيض الفائدة، أبرز حسابات التوفير في البنوك

بعد قرار تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي، اليوم يبحث الملايين عن أفضل سبل الاستثمار في شهادات التوفير.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها، اليــوم الخميس، 28 أغسطس 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافٍ في النمو واستقرارا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عُرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد اضطرابات السياسات التجارية.

أما على الجانب المحلي، تشير التقديرات الأولية للبنك المركزي المصري إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وعليه، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليسجل العام المالي 2024/2025 معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في المتوسط مقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2023/2024.

ونستعرض خلال السطور التالية أفضل حسابات التوفير في البنوك حاليا وهي كالآتي:

1-حساب سيطرة بلس من بنك سايب

يعتبر حساب سيطرة بلس من بنك سايب الأعلى عائدا في السوق حاليا بعائد سنوي يصل إلى 30 % يصرف شهريا.

الحد الأدنى لفتح الحساب 10 آلاف جنيه بينما يبدأ احتساب العائد من 15 ألف جنيه.

الحساب يناسب الراغبين في تحقيق أقصى عائد مع إمكانية الوصول للأموال.

2- حساب الغني بلس من مصرف أبوظبي الإسلامي

يتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي المشهد بحساب الغني بلس الذي يوفر عائدًا سنويًا يصل إلى 25% يصرف شهريا.

الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد يبدأ من 250 ألف جنيه.

من مميزاته أنه يسمح بالسحب والإيداع في أي وقت مع إضافة العائد شهريا للحساب، ما يجعله مناسبا للراغبين في السيولة مع تحقيق عائد مرتفع.

3- حساب الكنز من بنك الكويت الوطني

يقدم بنك الكويت الوطني حساب الكنز بعائد سنوي 25 % يصرف شهريا أيضا.

الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه بينما يبدأ احتساب العائد من 250 ألف جنيه.

من مميزاته أيضا أنه يمنح فرصة للفوز بجوائز نقدية ويحتسب العائد على أقل رصيد شهري، مما يضمن استقرار العائد حتى مع السحب.

4- حساب ميجا توفير من بنك القاهرة

يطرح بنك القاهرة حساب ميجا توفير بعائد سنوي يصل إلى 24%

الحد الأدنى لفتح الحساب 1500 جنيه بينما يبدأ احتساب العائد من 50 ألف جنيه.

الحساب يقدم عائدا متدرجا حسب الرصيد ليصل إلى 24 في المئة للأرصدة التي تتجاوز 20 مليون جنيه، ما يجعله مناسبا لشريحة واسعة من العملاء.

5- حساب الأهلي إكسترا توفير من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري حساب الأهلي إكسترا توفير بعائد سنوي يصل إلى 20 %.

الحد الأدنى لفتح الحساب 20 ألف جنيه بينما يبدأ احتساب العائد من 50 ألف جنيه.

الحساب يتميز بالثقة الكبيرة التي يتمتع بها البنك الأهلي كمؤسسة حكومية مع عائد جيد ومخاطر منخفضة.

