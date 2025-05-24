تعرف على عائد حسابات التوفير في البنك الزراعي

يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن العائد على حسابات التوفير في فروع البنك.

واوضح مسؤولون البنك الزراعي ان الفائدة في حساب التوفير حاليا العائد 6.25% سنويا.



وحساب التوفير هو حساب ادخارى يتم فتحة للافراد الطبيعيين فقط ويمنح للعميل عائد ربع سنوى " كل 3 اشهر"

الحد الادنى لفتح الحساب هو 100 جنية مصرى ومصاريف فتح الحساب هى 25 جنية مصرى.

لا يتم اصدار دفتر شيكات على الحساب.

مصاريف فتح الحساب: 25 جم

مصاريف خدمة الحساب تخصم سنويا: 60جم.

مصاريف كشف الحساب كل 3 اشهر 60 جم.

يتم اصدار بطاقة خصم فورى للاستخدام فى السحب النقدى والايداع من خلال ماكينات الصراف الالى وايضا استخدامها فى المشتريات من خلال التجار فى مختلف المحال التجارية.

وتشمل الاوراق المطلوبة صورة البطاقة الشخصية السارية وفى حالة فتح الحساب لقاصر يجب احضار شهادة الميلاد

ويمكن فتح الحساب للشباب بداية من سن 15 عام ببطاقة الرقم القومى

ويبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن مزايا وشروط ومستندات قرض الأوعية الادخارية.

وقال مسؤولو البنك الزراعي ان مميزات قرض الأوعية الادخارية ومستنداته وشروطه تتمثل فيما يلي:

مميزات قرض الأوعية الادخارية للبنك الزراعي

بدون ضامن.

تمويل يصل إلى 80٪‏ من مدخراتك.

سرعة في إجراءات منح القرض.

أسعار فائدة تنافسية.

إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

بدون مصروفات إدارية.

المستندات المطلوبة في قرض الأوعية الادخارية

مستند الوعاء الادخاري.

طلب تمويل.

بطاقة الرقم القومي.

تطبق الشروط والأحكام.

يتيح البنك الزراعي خدمات التمويل في 2023 بأنماط متعددة للعملاء والذين يمكنهم الحصول على تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية في 2023 سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي %80 من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد مدخراتهم.

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة لعملائه خاصة من الفلاحين، وفي مقدمة تلك الخدمات عدد من القروض المتنوعة التي تستهدف تسهيل العمل على المزارعين، باستخدام الآلات الحديثة والميكنة وكذلك توفير مياه الري.

وتشمل قائمة القروض المتاحة للفلاحين في البنك الزراعي ما يلي:

1- قرض المحاصيل

- قيمة القرض: تختلف حسب نوع المحصول وعدد الأفدنة

- فترة السداد: عام

- سعر الفائدة: 5% متناقصة

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

2- قرض التحول نحو الري الحديث

- قيمة القرض: 2 مليون جنيه

- سعر الفائدة: فائدة صفرية

- مدة السداد: 10 سنوات

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

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