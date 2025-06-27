الجمعة 27 يونيو 2025
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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن حساب ميجا التوفير في بنك القاهرة

بنك القاهرة، فيتو
بنك القاهرة، فيتو

يبحث العديد من عملاء بنك القاهرة عن تفاصيل حساب ميجا التوفير.

وأوضح مسؤولون بنك القاهرة أن الحد الأدنى لاحتساب العائد لحساب الميجا توفير 50000 جنيه.

وفي ما يخص طريقة احتساب العائد فهي حسب الشرائح التالية:


0 -  49,999 جم(0%)
"50,000 - 999,999جم
شهر 14.25%/

 ربع سنوي 14.75%/

سنوي 15.25%"
"1,000,000 - 9,999,999 جم
شهرى16.50% 

ربع سنوي  17.00%

سنوي17.50%"


"10,000,000 - 19,999,999 جم
شهرى20.50%

ربع سنوي 21.00%

 سنوي 21.50%"
"من   20,000,000 جم فأكثر
شهري 21.50% 

 ربع سنوي22.00%

سنوي22.50%"
 

حدد بنك القاهرة المستندات المطلوبة من العملاء للحصول على قرض المعاش.

 وأوضح بنك القاهرة أن توفير المستندات واحدة من الإجراءات الهامة في عملية التمويل وتشمل المستندات التالي:

مستندات قرض المعاش في بنك القاهرة

صورة بطاقة تحقيق الشخصية (سارية)

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه أكثر من 3 شهور باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى (أب – أم – زوج/ زوجة) بشرط وجود استهلاك فعلى وفى حالة عدم توافر ذلك يتم عمل استعلام خارجي تدل على استھلاك فعلى للمكان".

خطاب تحويل المعاش صادر من مكتب التأمينات التابع له العميل

وتشمل شروط قرض المعاش في بنك القاهرة ما يلي:

شروط قرض المعاش في بنك القاهرة

"الحد الأدنى لقيمة المعاش 1000 جم

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما

الحد الأقصى لعمر المقترض 70 عاما فى نهاية مدة القرض

الحد الأدنى لقيمة القرض 3,000 جم

الحد الأقصى لقيمة القرض الحد الأقصى لقيمة القرض (1 مليون جم للعملاء بالمعاش منتج 701 / 500.000 جم الزملاء بالمعاش منتج 903 ).

الحد الأدنى لمدة القرض: 6 أشهر

الحد الأقصى لمدة القرض: 10 سنوات (120 شهرًا).

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