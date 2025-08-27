الأنبا إيلاريون يرسم شمامسة جددا للخدمة في إيبارشية البحيرة

ترأس نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بقرية السجن، قطاع الفتح بمديرية التحرير، وذلك في أول زيارة رعوية له للقطاع منذ تجليسه أسقفًا على الإيبارشية.

وخلال الصلوات، رسم الأنبا إيلاريون ٩ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و١٤ شماسًا في رتبة أغنسطس (قارئ)، بالإضافة إلى ٨ شمامسة في رتبة إيبودياكون (مساعد شماس)، للخدمة بالكنيسة.

وعقب انتهاء القداس، وزع الأنبا إيلاريون الهدايا على خريجي الكنيسة، كما تفقد منشآت الكنيسة وخدماتها، والتقى بعدد من المسؤولين الذين حضروا للترحيب به.

شارك في الصلوات الأب كاهن الكنيسة، وخورس الشمامسة، وجموع الشعب القبطي.

الأنبا باخوم يرسم 440 شماسا للخدمة في كنائس إيبارشية سوهاج

شهدت إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، رسامة 440 شماسا جديدا في رتبة إبصالتس (مرتل) لخدمة ثماني كنائس من قرى الإيبارشية وضواحي مدينة سوهاج، وذلك في إطار خطة التعمير الرعوي للكنائس.

القداس الإلهي

أقيمت الصلوات في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة سوهاج، مقر المطرانية، حيث ترأس نيافة الأنبا باخوم مطران ايبارشية المنشأة والمراغة القداس الإلهي، وشاركه نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بجبل سوهاج الغربي. وعقب صلاة الصلح أتم نيافتهما صلوات رسامة الشمامسة الجدد وسط أجواء روحية مميزة.

وشملت الرسامات عددا كبيرا من شباب وخدام ثماني كنائس، كان من بينهم كنيسة السيدة العذراء بقرية البطاخ، وكنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة شندويل، وكنيسة القديس الأنبا قلته الطبيب بشندويل البلد، وكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بنجع يسى بقرية الزوك الغربية، إلى جانب كنائس السيدة العذراء بنجع الطوط، والسيدة العذراء بقرية الوسطانية، والسيدة العذراء العزباوية بمنطقة المخبز الآلي بسوهاج، وكنيسة الشهيد مار مينا بمنطقة المنياوي.

وشارك في الصلوات عدد من مجمع كهنة الإيبارشية وخورس الشمامسة، إلى جانب حضور شعبي كبير امتلأت به أرجاء الكنيسة، حيث تواجدت أسر الشمامسة الجدد لمشاركة أبنائهم فرحة هذا الحدث الروحي.

