النيابة تستجوب طبيبا تسبب في وفاة طفل أثناء عملية اللوز

تستجوب نيابة الجيزة، طبيبا متهم بالتسبب في وفاة طفل أثناء إجراء عملية استئصال اللوز بمنطقة الطالبية، بعد إصابته بنزيف تسبب في وفاته.

اتهام طبيب بالتسبب في وفاة طفل بالطالبية

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام طبيب بالتسبب في وفاة طفل بالطالبية، وذكر والده أن الطبيب تسبب في إصابة ابنه بنزيف خلال إجراء العملية، ولم يتمكن من السيطرة عليه، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني إلا أنه فارق الحياة.

تم ضبط الطبيب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت باستدعاء أهل المتوفي لسماع أقوالهم، وعرض جثة المتوفي على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

