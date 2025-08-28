بن رحمة ومحرز على رأس قائمة الجزائر ضد بتسوانا وغينيا

أعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش عن قائمة المنتخب لمباراتي بوتسوانا وغينيا في الجولتين السابعة والثامنة من المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

قائمة الجزائر

وفيما يلي الأسماء التي اختارها بيتكوفيتش لخوض المباراتين:

الحراس: بن بوط، غندوز، بوحلفاية،

الدفاع: أيت نوري، حجام، توبة، بن سبعيني، توغاي، ماندي، عطال، غيتون.

وسط الميدان: زروقي، بن طالب، بوداوي، قبال، مازا، عوار.

الهجوم:عمورة، بن رحمة، بلايلي، محرز، حاج موسى، بن زية، شايبي، غويري وبونجاح.

