إعلان عن مشروب «البيرة» بدولة عربية يثير الجدل، والإفتاء تكشف الحكم الشرعي (فيديو)

أثار مقطع فيديو بإعلان عن مشروب "بيرة"، تقدمه سيدة، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن السيدة في الإعلان تشير إلى أن مشروب "البيرة" المقدم حلال وليس به شائبة الحرام، في الوقت الذي رفض البعض ذلك واصفين المشروب بأنه ليس حلالًا.

إعلان عن مشروب البيرة يثير جدلًا واسعًا

وأظهر مقطع الفيديو السيدة تقول: "إنها جاءت إلى محل متخصص في تقديم مشروب "البيرة"، وجاءت لتجرب المشروب"، حيث ظهر في المقطع في إحدى الدول العربية، وكان النادل يصب مشروب البيرة لها.

إعلان عن مشروب البيرة بإحدى الدول العربية، فيتو



وتابعت السيدة في المقطع: "بيرة الخمرة الحلال، أول مرة في حياتي أشرب بيرة، الطعم ممتاز، ويلزمها مكسرات"، مشيرة إلى أن المحل يقع في شارع التخصصي.

وأثار إعلان البيرة الحلال جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعم البعض أن المشروب خالٍ من الكحول، الذي يتسبب في دخول المشروب في حكم الحرام، قائلين: "البيرة غير الكحولية مثل "بيرة فريش" المباعة في السعودية خالية من الكحول وتُعتبر حلالًا بحسب فتاوى علماء مثل ابن عثيمين وابن باز، بعد فحصها. لكن يجب التأكد من المكونات دائمًا".

البيرة الحلال عبارة غريبة

وعلق البلوجر سامي الألمعي فقال: "من نصب نفسه محللًا أو محرِّمًا فقد نصب نفسه ندًا لله) والعياذ بالله البيره هذه حلال بدون كحول شراب شعير لماذا تحرمها وهي حلال...".

وقال البلوجر باسل رجب: "الذي يقول بيرة حلال.. هذه هي خطوات الشيطان، وبعدين أين أنتم، اتقوا كثيرًا من الشبهات، الكوب واللون والشكل بيرة حرام، وهي تسكر...".

"بيرة فريش" في أرض الحرمين، هكذا بكل بساطة!



وصاحبة الإعلان "منقبة"!!! pic.twitter.com/h5AhVDQuOK — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 28, 2025



وعبرت البلوجر إلهام رفيع عن رفضها الفكرة قائلة: "أيه هى الخمرة الحلال دى علشان أنا لا أعرف الحقيقة.. أعرف أن الخمر حرام فقط والحلال فى الجنة إن شاء الله".

أما البلوجر محمد العربي فقال: "هذه بيرة حلال بس مع الوقت راح تقلب حرام".

وعبر البلوجر أسامة موسى عن استيائه فقال: “”أول مرة أشرب بيرة في حياتي" مقولة غريبة مشروب البيرة شربه يذهب العقل.. أول مرة أسمع إن البيرة حلال".

أما البلوجر أشرف البطل فقال: "هي بيرة خالية من الكحول يعني أعشاب فقط وهذه ليست حراما وهي أساسًا علاج لبعض الأمراض وخاصة للذين يعانون من الحصوة.. للعلم".

وقال البلوجر عماد محمد: "للإنصاف... لا أعتقد أنها بيرة كحولية، نعم موجود شرب الخمر في السعودية، وموجود محلات للبيع، ولكن يمنع الشرب أصلًا خصوصًا بالأماكن العامة مثل ما فعلت المرأة في الفيديو أعتقد أنه مشروب شعير طبيعي، مثل بافاريا...".

حكم شرب البيرة بدون كحول

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية قد أكدت في فتواها رقم "5754"، الصادرة في 22 مايو 1971، والتي افتى بها الشيخ محمد خاطر محمد شيخ، عن الحكم الشرعي في شراب البيرة؟

وأكدت دار الإفتاء المصرية في فتواها أنه "رُوِي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"، "صحيح مسلم". وفي رواية "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ"، ورُوِي عنه أيضًا صلى الله عليه وآله وسلم: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ" متفق عليه.

إعلان مشروب البيرة الحلال، فيتو



كما روي عن عن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، أن: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ"، "صحيح ابن حبان". والْفَرْقُ مكيالٌ يسعُ ستة عشر رطلًا.

وذكرت دار الإفتاء أنه "روي أيضًا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» رواه الترمذي وأبو داود في "سننهما". فقد دلَّت هذه الأحاديث على أنّ كلّ شراب أسكر فهو خمر، وأنَّ ما أسكر كثيرُهُ فالقليلُ منه حرام. والبيرةُ المعروفةُ مسكرةٌ فيكون شربُهَا حرامًا شرعًا".

أما فتوى الشيخ ابن عثيمين فقال فيها: "البيرة الموجودة في أسواقنا كلها حلال، لأنها مفحوصة من قبل المسئولين، وخالية من الكحول تمامًا والأصل في كل مطعوم ومشروب وملبوس الأصل فيه الحل، حتى يقوم الدليل على أنه حرام، لقوله الله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا) البقرة / 29، فأي إنسان يقول: "هذا الشراب حرام أو هذا الطعام حرام أو هذا اللباس حرام قل له: هات الدليل، فإن جاء بدليل فالعمل على ما يقتضيه الدليل، وإن لم يأت بدليل فقوله مردود عليه، لأن الله عز وجل يقول: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا)، كل ما في الأرض خلقه الله لنا وأكّد هذا العموم بقوله جميعا. وقال تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) الأنعام 119.

