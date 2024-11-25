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ثقافة وفنون

زيندايا تروج لماركة البيرة الخاصة بحبيبها توم هولاند

زيندايا وحبيبها توم،
زيندايا وحبيبها توم، فيتو

 توم هولاند، روجت الممثلة الشهيرة زيندايا، لماركة البيرة BERO، الخاصة بحبيبها توم هولاند، عبر نشرها صورة في خاصية الأستوري، في حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”. 

وظهرت زيندايا صورة لها، وهي تبتسم وتنظر لكوب ملئ ببيرة BERO، وارفقتها بإيموشن قلوب، كما رفعت أصابع الإبهام للتعبير عن إعجابها بالمشروب الخالي من الكحول.

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إطلاق بيرة BERO الخاصة بتوم هولاند

وأقيم مؤخرا حفل إطلاق BERO، العلامة التجارية الفاخرة للبيرة الخالية من الكحول والتي أسسها الممثل الشاب الشهير توم هولاند.

 واحتفل توم هولاند بصحبة حبيبته الممثلة زيندايا في نيويورك جنبًا إلى جنب، حيث تألق الثنائي بملابس متطابقة الألوان.

توم هولاند يطلق بيرة خالية من الكحول

أعلن الممثل الشاب توم لاند، إطلاق ماركته الخاصة من البيرة، وذلك عبر صفحته الرسمية علي موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وكشف توم أن ماركته الجديدة من البيرة ستطلق تحت اسم BERO، وستكون خالية من الكحول.

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تصوير فيلم SpiderMan4 ٢٠٢٥

في سياق متصل، كشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man، من بطولة الممثل توم هولاند.

وذكرت استديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم Spider Man4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

 

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وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم SpiderMan4، ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كل من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا جارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم AvengersSecretWars.

 

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الثنائي زيندايا وتوم الجميلة زيندايا المثلة زيندايا بطلة زيندايا زيندايا الإيمي

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