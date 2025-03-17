التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يخطط أطباء بريطانيون لزرع شرائح محفزة في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات لمساعدتهم على التخلص من الإدمان.

التحكم ببعض أعراض مرض باركنسون والاكتئاب واضطراب الوسواس القهري

وتُستخدم هذه الطريقة حاليا لمساعدة المرضى في التحكم ببعض أعراض مرض باركنسون والاكتئاب واضطراب الوسواس القهري. يقوم فريق من الأطباء والباحثين من جامعتي "كامبريدج" و"أكسفورد" والكلية الملكية في لندن بالتحضير لاستخدام التحفيز العميق للدماغ في محاولة لتقليل الرغبة الشديدة لدى المدمنين وزيادة قدرتهم على التحكم في أنفسهم.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت البروفيسورة فاليري فون من جامعة "كامبريدج"، وهي مديرة المشروع، في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" إن التحفيز العميق للدماغ يعمل مثل جهاز تنظيم ضربات القلب".

التحفيز العميق للدماغ يعمل مثل جهاز تنظيم ضربات القلب

يذكر أن استخدام أجهزة التحفيز الدماغية أصبح أمرا شائعا بين الأطباء الذين يعالجون أمراض الدماغ في السنوات الأخيرة. ويستخدمها أكثر من ربع مليون بريطاني للتحكم في أعراض بعض الأمراض. وفي حال الإصابة بمرض باركنسون، تقوم الشرائح بتوصيل نبضات إلى مراكز الحركة في دماغ المريض وتُوقف الأعراض التي تسبب الرعشة والحركات اللاإرادية. وأظهرت عدة دراسات حديثة أن هذه الطريقة يمكن استخدامها لعلاج إدمان الكحول والمخدرات.

ويقوم العلماء حاليا بوضع برنامج يهدف إلى إجراء أول تجربة سريرية كاملة للتحفيز العميق للدماغ بغية تحديد ما إذا كان يمكن توسيع نطاق استخدامها لمكافحة أزمة إدمان الكحول والمخدرات المتزايدة في بريطانيا ودول أخرى.

وقد تم اختيار ستة مدمنين على الكحول وستة مدمنين على المخدرات الأفيونية للمشاركة في التجربة التي تُسمى Brain- Pacer (التحكم في الإدمان باستخدام جهاز تحفيز دماغي لمنع الانتكاس). ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص قد عانوا من الإدمان لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأن يكونوا قد عانوا من ثلاث انتكاسات على الأقل. كما يجب أن يكونوا قد تلقوا علاجا دوائيا أو نفسيا مسبقا.

ويتم زرع قطب كهربائي رفيع في مناطق محددة من الدماغ لكل مشارك في الدراسة التي ستجرى في مستشفى "أدينبروك" في كامبريدج ومستشفى الكلية الملكية في لندن. سيعمل هذا القطب على تحفيز المناطق العصبية المشاركة في الدوافع واتخاذ القرارات. ثم سيتم توصيل الأقطاب الكهربائية بمولد نبضات يتم زرعه في أجسامهم في منطقة الصدر. وسيولد هذا الجهاز نبضات كهربائية تعمل على تخفيف النشاط العصبي الذي يسبب الإدمان.

وأضافت فون قائلة إن "الهدف من الدراسة هو تقليل الرغبة الشديدة لدى الشخص وزيادة تحكمه في نفسه من خلال توفير هذه النبضات الكهربائية".

قال كيومارس أشكان، أستاذ جراحة الأعصاب في مستشفى الكلية الملكية والجراح الرئيسي في الدراسة، إن التحفيز العميق للدماغ هو أسلوب جراحي قوي يمكن أن يغير حياة المدمنين.

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