استطلاع: 60% من الأمريكيين لا يؤيدون إرسال مساعدات عسكرية لإسرائيل

أظهر استطلاع رأي جديد، أن الأمريكيين أقل تأييدا للدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية الوحشية في غزة من أي وقت مضى منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفقا للاستطلاع الذي نشرته مجلة بوليتيكو الامريكية، 60% من الناخبين لا يوافقون على ارسال الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لإسرائيل بينما يؤيد 32% تقديم مساعدات إضافية، وهو اعلي مستوي معارضة وأقل مستوى دعم للتحالف العسكري الأمريكي مع إسرائيل في استطلاع منذ بدء الحرب.

ويأتي هذا الرفض المتزايد لـ الدعم الأمريكي لإسرائيل في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس دونالد ترامب السعي لإنهاء الصراع، وفي الوقت الذي يسعى فيه الديمقراطيون إلى سد الفجوة بين أعضاء الحزب على جانبي النقاش حول دعم إسرائيل.

العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

ويعارض الديمقراطيون والناخبون المستقلون إلى حد كبير العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في الاستطلاع الجديد، عارض 75% من الديمقراطيين و66% من المستقلين زيادة الإنفاق لتوفير مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل، بينما أيد 56% من الجمهوريين زيادة الإنفاق.

وأكد نصف الناخبين الذين شملهم الاستطلاع، بمن فيهم 77% من الديمقراطيين، اعتقادهم بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بينما قال 64% من الجمهوريين إنهم لا يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية.

إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس

وانقسم الناخبون تقريبًا عند سؤالهم عمّا إذا كانوا يتعاطفون أكثر مع الإسرائيليين أم الفلسطينيين - حيث قال 37% إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، بينما قال 36% انهم يتعاطفون أكثر مع الإسرائيليين.

وتمثل هذه الأرقام أعلى نسبة تأييد للفلسطينيين وأدنى نسبة تأييد للإسرائيليين في استطلاع منذ عام 2001.

ووفقا بوليتيكو، يبرز تراجع الدعم لإسرائيل ضغط جديد لجهود البيت الأبيض لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس، عقد ترامب وكبار مستشاريه اجتماعا يوم الأربعاء لوضع استراتيجية للخطط المتعلقة بغزة بعد انتهاء الصراع، حتى مع استمرار إسرائيل في قصف المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.