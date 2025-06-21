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في ملتقى السلامة والصحة المهنية، محافظ أسيوط يشدد على العمل في بيئة آمنة (صور)

ملتقى السلامة والصحة
ملتقى السلامة والصحة المهنية بمحافظة أسيوط، فيتو

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انطلاق فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية، الذي نظمته مديرية العمل بالمحافظة بقاعة الاجتماعات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية.

أُقيم الملتقى تحت رعاية وزير العمل محمد جبران، ومحافظ الإقليم.

شارك في الملتقى كل من الدكتور حازم علي حسن، وكيل وزارة العمل بمحافظة أسيوط، وأحمد عبد الحكيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعبد الناصر بكر، رئيس اللجنة النقابية بشركة أسمنت أسيوط، وأحمد حسن القوصي، رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بالشركة.

افتتحت الفعاليات بعزف السلام الوطني، تلاه كلمة ترحيبية ألقاها عبد الناصر بكر، أشاد خلالها بحرص محافظ أسيوط على حضور الملتقى، ودعمه المتواصل لقضايا السلامة المهنية.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

 ثم ألقى الدكتور حازم علي حسن كلمته، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتفعيل المبادرات والأنشطة الميدانية داخل المنشآت الصناعية، تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، وذلك لحماية العاملين من المخاطر المحتملة في بيئة العمل.

وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم وأهداف السلامة والصحة المهنية، وتمكين المشاركين من تحليل وتقييم مخاطر بيئة العمل، والتدريب على إدارة الأزمات والكوارث، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير بيئة العمل. وأضاف أن السلامة المهنية تعد مؤشرًا لتقدم المجتمعات، ومسؤولية مشتركة داخل جميع المنشآت، سواء الصناعية أو الطبية أو التعليمية أو الخدمية.

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كما شدد محافظ أسيوط على أهمية نشر وتعميق ثقافة السلامة المهنية في كافة القطاعات، مشيرًا إلى دورها الحيوي في إدارة المشروعات التنموية وتقييم المخاطر المرتبطة بها.

وفي ختام الملتقى، وجه اللواء هشام أبوالنصر الشكر للعاملين بالشركة على جهودهم وتفانيهم، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وجودة الإنتاج، وتطبيق إجراءات السلامة البيئية لضمان بيئة عمل مستدامة وآمنة.

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