وزير العمل يسلم 93 عقدا لعمالة مصرية للعمل في البوسنة والإمارات والأردن

وزير العمل يسلم عقود
وزير العمل يسلم عقود العمل
سَلمَ وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس 93 عقد عمل للكوادر المصرية التي اجتازت الاختبارات للعمل في  البوسنة والهرسك والإمارات، والأردن، وذلك في إطار فرص العمل التي توفرها الوزارة، وفتح أسواق عمل جديدة في الخارج  أمام العمالة المصرية.

وقام الوزير جبران اليوم بتسليم 56 عقد عمل لدولة البوسنة والهرسك على مهن البناء والتشييد في مجالات "نجار مسلح وحداد مسلح ونقاش ومثبت وجهات وبناء"، و30 عقد عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة على مهن "حداد ونجار ولحام"، و7 عقود عمل الأردن في مجالات الزراعة والبناء.

وأكد الوزير أن الوزارة تبذل كل جهدها لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والادارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وأوضح أن هذه الفرص تحظى بمميزات منها أجور لائقة، وخدمات صحية واجتماعية، وأن الوزارة تقوم بدور تقديم التوعية بالحقوق والواجبات، والحماية للعمال في الخارج، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ودعا الوزير الشباب المصري الراغب للعمل في الخارج متابعة الوظائف التي تعلن عنها الوزارة، والتقديم عليها، موضحا أن كافة خدمات الوزارة مجانية، وبلا وسطاء.

 ووجه الوزير جبران الشباب الذين تسلموا عقود عمل اليوم بأن يكونوا نموذجا يحتذى به في الإتقان والإخلاص في العمل واحترام قوانين البلدان التي يعملون فيها، وأشار إلى أن قنوات الاتصال مفتوحة مع الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج لمواجهة أي تحديات قد تواجههم

