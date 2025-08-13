بدء تجهيز المقر الجديد لمكتب عمل العلمين الجديدة

أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء،عن بدء التجهيزات للمقر الجديد لمكتب عمل العلمين الجديدة، بعد قرار وزير العمل محمد جبران، بغلق المقر القديم، خلال زيارته الأخيرة للمدينة، منذ أيام وتجهيز مقر جديد يتناسب مع الهوية البصرية للوزارة.

يشار إلى أن التجهيزات الجارية الآن تتضمن تطوير البنية التحتية للمقر، وكذلك تطبيق سياسة التحول الرقمي وميكنة الخدمات، ليقوم بدوره داخل تلك المنطقة التي تضم أكثر من 25 ألف عامل غير منتظم يشاركون في المشروعات العملاقة التي تقام في العلمين، وكذلك القيام بمهام التفتيش على السلامة والصحة المهنية، وتطبيق كافة القوانين ذات الصلة بملفات العمل.

