محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لتحديث مرافق المنطقة الصناعية بأبو رواش

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فيتو
 عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمرافق العامة بالمنطقة الصناعية بأبو رواش، والتي تشمل شبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق.

وتناول اللقاء استعراض مشروع رفع كفاءة الآبار الارتوازية وإعداد مستندات الطرح لإنشاء ٦ آبار جديدة توفر نحو ١٠ آلاف متر مكعب من المياه يوميًا كحل عاجل، لحين الانتهاء من تنفيذ محطة مياه أبو رواش التي من المنتظر أن تضخ من ١٥٠ إلى ٢٥٠ ألف متر مكعب يوميًا من مياه الشرب لتلبية احتياجات المحافظة.

أشار المحافظ إلى أن تطوير المنطقة الصناعية بأبو رواش يأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحديث البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يوفّر بيئة استثمارية متطورة تلبّي طموحات المستثمرين وتدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة.

كما بحث المحافظ خلال اللقاء آليات وخطوات العمل بمشروع رفع كفاءة واستكمال شبكة تغذية المياه بالمنطقة الصناعية، إلى جانب متابعة الأعمال الكهروميكانيكية ومشروع إنشاء محطة تنقية وتحلية مياه الآبار بأبو رواش.

وفيما يخص قطاع الصرف الصحي، أوضح المحافظ أنه جارٍ الإعداد لتنفيذ ثلاثة مشروعات هامة تتضمن إنشاء محطات رفع وخطوط طرد ومحطة لمعالجة الصرف الصناعي بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة والخدمات المقدمة للمستثمرين والعاملين بالمنطقة.

كما ناقش المحافظ مشروع رفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق الداخلية والرئيسية بالمنطقة الصناعية حيث تم تحديد مجموعة من الطرق ذات الأولوية بعد إجراء المعاينات الميدانية لهم تمهيدًا لدراسة إمكانية رفع كفاءتها سواء بالرصف بالطبقة الأسفلتية أو تركيب بلاط الإنترلوك، وفقًا للاشتراطات الفنية والمساحات المعتمدة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمنطقة الصناعية بأبو رواش لما تمثله من قيمة استثمارية واقتصادية كبيرة مشددًا على أن حزمة الإجراءات العاجلة التي يتم تنفيذها ستسهم في تحسين المرافق والخدمات وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين بما يعزز فرص العمل ويدعم الاقتصاد المحلي.

حضر اللقاء هند عبد الحليم نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام والسيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ ومسئولي المنطقة الصناعية والإسكان والمرافق والأملاك والإنارة والطرق.

