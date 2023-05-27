7 طرق طبيعية لتصغير المعدة بدون عمليات

يمكنك تصغير المعدة من خلال بعض الطرق الطبيعية، بدلا من اللجوء لعمليات تكميم المعدة، هذا ما يؤكده خبراء التغذية، أن هناك طرق طبيعية لتصغير المعدة، يمكن اللجوء إليها والالتزام بها، حتى يمكن التخلص من الوزن الزائد؛ دون اللجوء لعمليات تصغير المعدة الجراحية، أو عمليات تكميم المعدة، خاصة بعد تكرار تعرض حياة البعض للخطر، من جراء عمليات تكميم المعدة.

وتشير دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن من أكثر المشاكل التي يواجهها من يعاني من الوزن الزائد، هو كبر حجم المعدة، وعدم القدرة على التحكم في الجوع، مما قد يجعل البعض يلجأ البعض إلى تصغير المعدة عن طريق العمليات الجراحية، ولكن بدأ يواجه البعض مخاوف التعرض للخطر من جراء عمليات التكميم التي أودت بحياة البعض، في الوقت الذي يمكن فيه تصغير المعدة بطرق طبيعية، من خلال تقليل كميات الطعام تدريجيا، كما أن هناك العديد من الحيل التي يمكن من خلالها تصغير المعدة بشكل طبيعي وبدون عمليات.

-إعلانات-

نصائح لتصغير المعدة

تخسيس سريع، فيتو

وتشير دكتورة هدى، إلى أن هناك العديد من السبل والحيل، التي يمكن من خلالها تصغير المعدة تدريجيا، وبشكل طبيعي دون الحاجة إلى تصغير المعدة بعمليات جراحية، مما يسهل عملية اتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

كوب من الماء

يمكن شرب كوب كامل من الماء قبل تناول الطعام، فالماء يملأ المعدة ويشعرك بالشبع أسرع من وجبتك، والماء ليس المشروب الوحيد الذي يملأ المعدة، فهناك أيضا عصير الخيار.

أطباق صغيرة

استخدام أطباق صغيرة الحجم يمكن أن تساعد في تناول كميات أقل من الأطعمة، ويمكن الاعتياد تدريجيا على هذه الكميات من الطعام دون الشعور بالجوع بعد الانتهاء من الطعام، وبالتدريح ستنجح في تصغير المعدة بدون عمليات.

شوكة كبيرة

أظهرت دراسة حديثة تناول الطعام بشوكة أكبر؛ يمكن أن يساعد على استهلاك كمية أقل من الطعام.

تناول الطعام ببطء

عند تناول الطعام بسرعة تتناول المزيد من الطعام، فتكتسب الوزن في نهاية المطاف، وكلما تناولت الطعام أبطأ كلما استهلكت كمية أقل من الطعام، وشعرت بالشبع حتى قبل أن تكمل طعامك بالكميات المعتادة.

التوقف عن تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون

هناك الكثير من الدراسات المختلفة التي اثبتت أن تناول الطعام أثناء مشاهدة برامجك المفضلة يجعلك لا تشعر بالكميات التي تناولتها، فاحذر أن تتناول الطعام أثناء اللعب على الكمبيوتر أو القراءة أو مشاهدة التليفزيون.

لبان خالي من السكر

مضغ اللبان الخالي من السكر يمكنه كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويساعدك على تناول وجبة خفيفة وبكميات أقل.

انقاص الوزن بدون ريجيم، فيتو

الاطعمة الصحية في المقدمة

حاول أن تملأ الثلاجة بالأطعمة الصحية التي لا تزيد الوزن، كالخضروات والفواكه الطازجة، والعصائر الخالية من السكر، فمتى شعرت بالجوع وأسرعت إلى الثلاجة لن تجد إلا الأطعمة الصحية التي تشعرك بالشبع دون إضافة إي كيلوجرامات لجسمك، ودون أن تتسبب في اتساع معدتك.