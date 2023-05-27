الأحد 28 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

7 طرق طبيعية لتصغير المعدة بدون عمليات

انقاص الوزن الزائد،
انقاص الوزن الزائد، فيتو

يمكنك تصغير المعدة من خلال بعض الطرق الطبيعية، بدلا من اللجوء لعمليات تكميم المعدة، هذا ما يؤكده خبراء التغذية، أن هناك طرق طبيعية لتصغير المعدة، يمكن اللجوء إليها والالتزام بها، حتى يمكن التخلص من الوزن الزائد؛ دون اللجوء لعمليات تصغير المعدة الجراحية، أو عمليات تكميم المعدة، خاصة بعد تكرار تعرض حياة البعض للخطر، من جراء عمليات تكميم المعدة.

وتشير دكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن من أكثر المشاكل التي يواجهها من يعاني من الوزن الزائد، هو كبر حجم المعدة، وعدم القدرة على التحكم في الجوع، مما قد يجعل البعض يلجأ البعض إلى تصغير المعدة عن طريق العمليات الجراحية، ولكن بدأ يواجه البعض مخاوف التعرض للخطر من جراء عمليات التكميم التي أودت بحياة البعض، في الوقت الذي يمكن فيه تصغير المعدة بطرق طبيعية، من خلال تقليل كميات الطعام تدريجيا، كما أن هناك العديد من الحيل التي يمكن من خلالها تصغير المعدة بشكل طبيعي وبدون عمليات.

-إعلانات-

نصائح لتصغير المعدة

تخسيس سريع، فيتو 

وتشير دكتورة هدى، إلى أن هناك العديد من السبل والحيل، التي يمكن من خلالها تصغير المعدة تدريجيا، وبشكل طبيعي دون الحاجة إلى تصغير المعدة بعمليات جراحية، مما يسهل عملية اتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

كوب من الماء

يمكن شرب كوب كامل من الماء قبل تناول الطعام، فالماء يملأ المعدة ويشعرك بالشبع أسرع من وجبتك، والماء ليس المشروب الوحيد الذي يملأ المعدة، فهناك أيضا عصير الخيار. 

أطباق صغيرة

استخدام أطباق صغيرة الحجم يمكن أن تساعد في تناول كميات أقل من الأطعمة، ويمكن الاعتياد تدريجيا على هذه الكميات من الطعام دون الشعور بالجوع بعد الانتهاء من الطعام، وبالتدريح ستنجح في تصغير المعدة بدون عمليات.

شوكة كبيرة 

أظهرت دراسة حديثة تناول الطعام بشوكة أكبر؛ يمكن أن يساعد على استهلاك كمية أقل من الطعام.

تناول الطعام ببطء 

عند تناول الطعام بسرعة تتناول المزيد من الطعام، فتكتسب الوزن في نهاية المطاف، وكلما تناولت الطعام أبطأ كلما استهلكت كمية أقل من الطعام، وشعرت بالشبع حتى قبل أن تكمل طعامك بالكميات المعتادة.

التوقف عن تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون 

هناك الكثير من الدراسات المختلفة التي اثبتت أن تناول الطعام أثناء مشاهدة برامجك المفضلة يجعلك لا تشعر بالكميات التي تناولتها، فاحذر أن تتناول الطعام أثناء اللعب على الكمبيوتر أو القراءة أو مشاهدة التليفزيون.

 

لبان خالي من السكر 

مضغ اللبان الخالي من السكر يمكنه كبح الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويساعدك على تناول وجبة خفيفة وبكميات أقل.

انقاص الوزن بدون ريجيم، فيتو 

الاطعمة الصحية في المقدمة

حاول أن تملأ الثلاجة بالأطعمة الصحية التي لا تزيد الوزن، كالخضروات والفواكه الطازجة، والعصائر الخالية من السكر، فمتى شعرت بالجوع وأسرعت إلى الثلاجة لن تجد إلا الأطعمة الصحية التي تشعرك بالشبع دون إضافة إي كيلوجرامات لجسمك، ودون أن تتسبب في اتساع معدتك.

حقنة سحرية تخلصك من الوزن الزائد، دواء لمرض السكر ينتظر الموافقات الرسمية

طرق التخلص من الوزن الزائد، واكتشاف الأسباب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تصغير المعدة تصغير المعدة بحيل بسيطة تصغير المعدة بدون عمليات تصغير المعدة طبيعي تصغير المعدة طبيعيا

مواد متعلقة

نصائح مهمة تساعدك في إنقاص الوزن

احذري استخدام منتجات التخسيس في شهر رمضان (فيديو)

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية

مجلس الإسماعيلي يقرر الرحيل رسميًا

وزير الرياضة: مرتضى منصور لم يعد رئيسا للزمالك ويحق له خوض الانتخابات المقبلة

وزير الرياضة: بغدودة مفيهوش الرمق وظاهرة هروب اللاعبين مش هتنتهي

الأرصاد الجوية: عواصف ترابية وسيول وأمطار رعدية تضرب البلاد غدا (فيديو)

على رأسهم نجم ليفربول.. احتفالات دمرت لاعبين وتسببت بإيقافهم، هل يصبح أفشة الضحية؟

موهبة بيراميدز خارج حسابات فيتوريا لمواجهة غينيا

التموين تكشف حقيقة تأجيل دفع صفقات القمح بسبب نقص السيولة الدولارية

Advertisements

منوعات

المزيد

مسؤول هندي يأمر بتفريغ خزان ماء لإنقاذ هاتفه

دب جائع يقتحم مخبزًا ويلتهم 60 كعكة ويثير ذعر العاملين

حقيقة إنقاذ سوري في تركيا من تحت الأنقاض بعد 3 شهور على الزلزال المدمر

محكمة إيطالية تعلق قرارًا بإطلاق النار على دبة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم السبت 27-5-2023 في مصر

استقرار أسعار السكر اليوم السبت 27-5-2023

أسعار النحاس اليوم السبت 27-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

سافر 17 دولة في 18 يوما.. ثعلب السياسة الأمريكية كيسنجر يبدأ المئوية الثانية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 - 5 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الصرصار في المنام وعلاقته بالأعداء والإصابة بالحسد

باحث بهيئة كبار العلماء: غياب الرحمة سبب المشكلات في المجتمعات

المزيد
الجريدة الرسمية