محافظ القاهرة يتابع جهود إزالة الإشغالات أعلى كوبري الليمون

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه سيتم إزالة كافة الإشغالات المتواجدة أعلى كوبري الليمون التراثى المتواجد بمنطقة ميدان رمسيس، والذي يعد جزءًا من القاهرة الخديوية، مع إعادة ترميمه وإعادته لحالته الأولى ضمن جهود الدولة فى الحفاظ على التراث بالعاصمة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة بحيي شبرا والازبكية لمتابعة رفع الإشغالات الموجودة بمحيط ميدان رمسيس ضمن جهود الدولة لإعادة تخطيط الميدان.

وكوبري الليمون هو كوبري تراثى يوجد بميدان رمسيس بالقاهرة، يعود تاريخه إلى عام 1889، وأنشئ فى عهد الخديوى اسماعيل، واكتسب اسمه من وجود سوق لليمون بالقرب منه في فترة إنشاء ترعة الإسماعيلية، وكان مصنوعًا من الخشب عند بداية إنشائه ثم صنع من المعدن، وشهد مرور الترام في بدايات القرن العشرين.



ويعد هذا الكوبري جزءًا من تاريخ ميدان رمسيس وتطوره، خاصة وأنه من المباني ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة.

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار حملات إزالة الإشغالات بمحيط ميدان رمسيس في إطار إعادة الوجه الحضارى للعاصمة مع إيجاد بدائل حضارية لاستيعاب كافة الباعة المتواجدين بالميدان بعد إخلائه من الباعة وسيارات السرفيس عقب انتهاء المشروع الذى تنفذه الشركة الوطنية للطرق.

رافق محافظ القاهرة اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.