الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

اختلست مبلغا من والدي والآن توفي فهل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الدكتور محمود شلبي،
الدكتور محمود شلبي، فيتو

أكد الدكتور محمود شلبي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء عرفوا السرقة بأنها أخذ الشيء خفية، وهو تصرف غير مستقيم ولا يوافق عليه الشرع، موضحا: "يجب على كل إنسان أخذ شيء من وراء والده، عن طريق الخفية أو السرقة يجب أن يرجعه مرة أخرى".


جاء ذلك خلال برنامج " فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، ردا على سؤال أحد المواطنين، قال فيه: " أخذت مبلغا من وراء والدي خفية، ولكن والدي توفى، فهل علي ذنب فى ذلك وهل يجب عليَّ أن أرد هذا المبلغ  للورثة مرة أخرى".

 


ونصح برد المبلغ المالي إلى الورثة لإعادة تقسيمه، باعتباره أنه من الميراث، موضحا: " الشرع الشريف يسعى إلى الستر قدر المستطاع"، مطالبا السائل بتقسيم المبلغ المالي على إخوته.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فتاوي الناس الدكتور محمود شلبي لجنة الفتوى دار الإفتاء المصرية

مواد متعلقة

ما حكم قراءة القرآن للتعبد دون وضوء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ما ضابط القبر الذي يصلح للدفن؟ـ الإفتاء تجيب

يغلبني النعاس أحيانًا أثناء الصلاة، فما حكم الدين في هذه الحالة؟ الإفتاء تحسم الجدل

الإفتاء توضح حكم قول "بلى" بعد قوله تعالى: «أليس الله بأحكم الحاكمين»

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تجاوز الساعتين وبطريقة مذلة، تفاصيل الإنزال الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" بدمشق (فيديو)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads