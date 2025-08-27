اختلست مبلغا من والدي والآن توفي فهل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أكد الدكتور محمود شلبي أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الفقهاء عرفوا السرقة بأنها أخذ الشيء خفية، وهو تصرف غير مستقيم ولا يوافق عليه الشرع، موضحا: "يجب على كل إنسان أخذ شيء من وراء والده، عن طريق الخفية أو السرقة يجب أن يرجعه مرة أخرى".



جاء ذلك خلال برنامج " فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، ردا على سؤال أحد المواطنين، قال فيه: " أخذت مبلغا من وراء والدي خفية، ولكن والدي توفى، فهل علي ذنب فى ذلك وهل يجب عليَّ أن أرد هذا المبلغ للورثة مرة أخرى".



ونصح برد المبلغ المالي إلى الورثة لإعادة تقسيمه، باعتباره أنه من الميراث، موضحا: " الشرع الشريف يسعى إلى الستر قدر المستطاع"، مطالبا السائل بتقسيم المبلغ المالي على إخوته.



