الأسواق تترقب قرار البنك المركزي الليلة.. خفض الفائدة الأقرب في خامس اجتماعات 2025.. وهذه أبرز المزايا الاقتصادية

حالة من الترقب تعيشها الأسواق المصرية، اليوم الخميس، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية البنك المركزي لحسم مصير أسعار الفائدة للمرة الخامسة خلال 2025، وهذا في الوقت الذي يشهد توقعات عديدة من الخبراء بالاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة خاصة بعد تراجع التضخم بشكل ملحوظ.

اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة

ومن المنتظر أن يعقب الاجتماع تغيير في عدد من الشهادات الادخارية الموجودة في البنوك حاليا وذلك إذا ما تحقق رؤية البعض نحو اتجاه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح: أتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر اليوم 28 أغسطس إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

ويستند هذا الاحتمال إلى معطيات اقتصادية واضحة، في مقدمتها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف أبو الفتوح، أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت أن التضخم السنوي في الحضر تراجع إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، موضحا أن هذا الانخفاض للشهر الثاني على التوالي يأتي بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، ويؤشر إلى بداية مسار أكثر هدوءا للأسعار، كما أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يعززان مناخا ملائما لاتخاذ قرار أكثر جرأة من جانب السياسة النقدية.

وأشار إلى أن اللافت أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة، مضيفا أن هذا الهامش يمنح صانعي السياسة النقدية مرونة كبيرة في خفض الفائدة، دون أن يشكل ذلك تهديدًا لمستهدف استقرار الأسعار.

وأوضح، أن خفض أسعار الفائدة، في حال تم، ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الكلي فمن جانب، يخفف القرار من كلفة التمويل على القطاع الخاص، وهو ما يعزز تنافسية الشركات ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، خصوصا في القطاعات الإنتاجية.

مزايا خفض أسعار الفائدة

وتتعدد فوائد انخفاض أسعار الفائدة، وهذا لأنه بمثابة إشارة انطلاق لسباق جديد في عالم المال والأعمال، فمن جهة، قد يشجع هذا الانخفاض على زيادة الاقتراض والاستثمار، مما قد يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وزيادة فرص العمل، ويساهم الخفض في تقليل كلفة خدمة الدين الحكومي، ما ينعكس إيجابًا على استدامة أوضاع المالية العامة.

ارتفاع العقارات والنمو

ومن المتوقع أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول مثل العقارات والأسهم، مما قد يجعل من الصعب على البعض المشاركة في هذا النمو، كما يزيد خفض الفائدة من زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر كاستثمار وملاذ وهو ما يجعل المبيعات ترتفع.

آخر قرار للبنك المركزي بشأن الفائدة

وكان البنك المركزي المصري، قرر في آخر اجتماع له في يوم الخميس الموافق 10 يوليو الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت تثبيت سعر الائتمان والخصم ليصبح كما هو 24.50%.

