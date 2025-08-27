غدا، اجتماع البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اجتماعا هاما غدا الخميس لتحديد أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الاجتماع بعد أيام قليلة من التجديد لمحافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبد الله والذي يرأس لجنة السياسات النقدية في اجتماع تحديد أسعار الفائدة.

ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي هاني أبوالفتوح: أتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه المقرر يوم 28 أغسطس إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس.

ويستند هذا الاحتمال إلى معطيات اقتصادية واضحة، في مقدمتها انحسار الضغوط التضخمية واستقرار المؤشرات النقدية والمالية خلال الأشهر الأخيرة.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وتابع فقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي في الحضر تراجع إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو.

وأضاف أن هذا الانخفاض للشهر الثاني على التوالي يأتي بعد فترة من الارتفاعات المتتالية، ويؤشر إلى بداية مسار أكثر هدوءًا للأسعار. كما أن استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبي يعززان مناخًا ملائمًا لاتخاذ قرار أكثر جرأة من جانب السياسة النقدية.

وقال الخبير الاقتصادي اللافت أن الفارق بين سعر الفائدة الاسمي البالغ نحو 25% ومعدل التضخم الحالي يزيد على 14 نقطة مئوية، وهو من أعلى الهوامش الحقيقية بين الأسواق الناشئة.

وتوافقت 8 بنوك استثمار على أن البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الخامس في 2025 المقرر الخميس المقبل، بنحو 100 نقطة أساس على الأقل، فيما توقع بنكا استثمار آخرين الإبقاء عليها من دون تغيير، بحسب الشرق بلومبرج.

أسعار الفائدة في مصر

تبلغ أسعار الفائدة الأساسية 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة، بعد خفضها مرتين منذ بداية 2025 بمجموع 325 نقطة أساس، في أول خفض منذ أكثر من أربع سنوات ونصف السنة.

تراجع التضخم في مصر

انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 13.9% في يوليو الماضي من 14.9% في يونيو، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

