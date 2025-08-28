التفاصيل الكاملة لاستئناف مدرب كيك بوكس على حكم سجنه 10 سنوات.. التحرش وهتك عرض عدد من القاصرات «أبرز التهم».. والمتهم: «كنت بعملهم تمارين استشفاء»

واصلت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، نظر الاستئناف المقدم من مدرب كيك بوكسينج شهير بتهمة التحرش جنسيًّا، وهتك عرض عدد من القاصرات أثناء تدريبهن داخل أحد النوادي على حكم سجنه 10 سنوات، ورفضت الاستئناف.

وفي هذا الإطار ترصد فيتو التفاصيل الكاملة للقضية واعترافات المتهم.

وقال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة إنه كان يقوم بعمل تمارين الريكوفري للفتيات للاستشفاء نظرا لأنها رياضة تحدث بها إصابات كثيرة، ويتم ذلك عن طريق ضم اليدين على بعض في حركة تشبه "البوكس"، ثم الضغط على بعض عضلات الكتف الخلفي والظهر والقطنية والسمانة حتى تفك.

المتهم: كنت بعمل عمليات استشفاء للفتيات

وأضاف المتهمأنه يقوم بهذه العملية لأنه يتكون سوائل معينة في العضلات من أثر التمرين وكثيرا من الفتيات كن يطلبن هذا التمرين، ويتم ذلك دون التجرد من الملابس، ويتم ذلك قبل ساعات من التمرين وساعات بعد وساعات وفي نصف التدريب والمعيار في ذلك هو شعور العميل بالألم ولم أنفرد بأي فتاة اثناء عمل تمارين الريكوفري وكان يتم ذلك وسط الصالة الرياضية ووسط الناس بشكل طبيعي.

وعن طبيعة علاقته بالمجني عليهن قال إن الفتاتين كانتا تسعيان لمصادقته وتتحدثان معه في كل شيء يخص حياتهما وتطلبان منه النصيحة ونظرا لقرب مسكنهما من النادي كان يعرض عليهما توصيلهما الي البيت وكانتا توافقان حتى تطور الأمر إلى علاقة صداقة وعزمهما على إفطار رمضان في منزله بالتجمع وكذلك حفل شواء وكانت والدتهما تعلم ذلك ولم تشتركا في تمارين منفردة.

وخلال جلسات المحاكمة استمعت محكمة جنايات القاهرة الي مرافعة دفاع المجني عليهن وقال إن المتهم طلب من عدد من الفتيات الاستحمام قبل البدء في التدريب.

وأضاف الدفاع أن المتهم أقنع الفتيات والقاصرات بأن الاستحمام قبل التدريب هو عملية في صالح تدريبهن، ثم يدخل عليهن الحمام وهن عاريات ويتعدى عليهن.

التحريات: المتهم استهدف الصغيرات للتعدي عليهن جنسيا

وكشفت التحريات الأولية أن مدرب الكيك بوكسينج، يمتلك أكثر من مكان لتدريب لعبة الكيك بوكسينج، ويستهدف الفتيات في سن 13 إلى 18 سنة في التدريب، حتى يتمكن من التعدي عليهن جنــسـيًّا.

القبض على المتهم داخل صالة رياضية

وكانت الأجهزة الأمنية في وقت سابق بالقاهرة ألقت القبض على المدرب بتهمة التحرش، وهتك عرض عدد من الفتيات القاصرات داخل إحدى الصالات الرياضية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

حالات سقوط التهمة

وأكد مصدر قضائي أن هناك حالات لتخفيف الحكم أو إسقاطه في قضايا التحرش وهي أن تقوم الضحية بالتنازل عن الدعوى مقابل تعويض مادي أو اعتذار من الجاني وبالتالي فإن هذا التنازل يؤدي إلى إسقاط التهمة بشكل نهائي، بشرط أن يكون التنازل مكتوبا وموثقا قانونيا.

وأضاف المصدر أنه في حالة وفاة المتهم قبل صدور حكم نهائي في القضية، تسقط التهمة بشكل تلقائي لكن يمكن للضحية أو ورثتها المطالبة بالتعويض المدني في هذه الحالة.

وأشار المصدر إلى أن بعض القوانين تسمح بالتصالح بين الضحية والجاني في جرائم التحرش البسيطة، مما يؤدي إلى إسقاط التهمة بشرط ان يتم التصالح بموافقة الطرفين ويجب أن يكون موثقا رسميا أمام الجهات القضائية.

