طريقة عمل الآيس كريم، بمكونات بسيطة لإسعاد صغارك في الصيف

طريقة عمل الآيس كريم، الآيس كريم من المثلجات الشهيرة على مستوى العالم وهي من الحلوى الباردة التي يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الآيس كريم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تحرص ربات البيوت على الإكثار من تحضيره فى فصل الصيف لأنها يرطب الجسم وينعشه فى الطقس الحار.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الآيس كريم.

مكونات عمل الآيس كريم:

2 كوب من كريمة الخفق الثقيلة “كريمة حلويات”

1 كوب من الحليب المكثف المحلى

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة ملح

طريقة عمل الآيس كريم:-

في وعاء بارد، اخفقي كريمة الخفق باستخدام المضرب الكهربائي حتى تصبح قوامها كثيف مثل الكريمة المخفوقة.

أضيفي الحليب المكثف المحلى والفانيليا ورشة الملح إلى الكريمة المخفوقة وامزجي المكونات بلطف باستخدام ملعقة أو مضرب يدوي حتى تتجانس.

يمكنك تقسيم الخليط إلى أجزاء وإضافة النكهات المفضلة مثل الشيكولاتة “كاكاو أو شيكولاتة مذابة”، أو الفراولة المهروسة، أو المانجو، أو المكسرات أو قطع البسكويت.

ضعي الخليط في علبة محكمة الإغلاق وأدخليه الفريزر لمدة 6–8 ساعات على الأقل حتى يتماسك.

اخرجي الآيس كريم قبل التقديم بـ 5 دقائق، ثم قدميه في أكواب أو كورنة وزينيه بقطع الفواكه أو صوص الشيكولاتة.

للحصول على آيس كريم صحي، استبدلي الحليب المكثف بالزبادي والعسل.

طريقة عمل الآيس كريم

ولعمل الأرز باللبن

مكونات عمل الأرز باللبن:

نصف كوب أرز مصري

4 أكواب حليب كامل الدسم

نصف كوب سكر (أو حسب الرغبة)

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

ملعقتان كبيرتان من القشطة (اختياري)

مكسرات أو قرفة للتزيين (حسب الرغبة)

طريقة عمل الأرز باللبن:-

يغسل الأرز جيدا ثم يسلق في مقدار قليل من الماء حتى يطرى حوالي نصف تسوية.

في قدر آخر، يسخن الحليب حتى يغلي.

يضاف الأرز إلى الحليب المغلي مع التقليب المستمر على نار هادئة.

يترك الخليط ليغلي مع التحريك من حين لآخر حتى يتماسك ويبدأ الحليب في التكاثف (لمدة 20–30 دقيقة تقريبا).

يضاف السكر والفانيليا والقشطة، وتقلب المكونات جيدا حتى تذوب.

يسكب الأرز باللبن في أطباق التقديم.

يترك ليبرد قليلا، ثم يوضع في الثلاجة.

عند التقديم، يمكن تزيينه برشة قرفة أو مكسرات حسب الرغبة.

يمكن استخدام اللبن المكثف المحلى لتكثيف الطعم والقوام.

للحصول على قوام كريمي، يفضل استخدام القشطة أو إضافة ملعقة نشا مذابة في قليل من الحليب قبل انتهاء التسوية.

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