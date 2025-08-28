محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني والفائزين بالجوائز الدولية (صور)

كرم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، خلال احتفالية كبرى نظمتها المحافظة بساحة مصر، أوائل الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني وعددًا من الفائزين بالجوائز الدولية في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والنائب حسن عمار، والمهندس محمد سلامة، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور عاطف علم الدين رئيس الجامعة الأهلية، والدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة، ومساعد المستشار العسكري، والدكتور طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم،وفضيلة الشيخ السعيد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية، ولفيف من قيادات التعليم والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها فقرات فنية (لفرقة عجميات، والأنامل الصغيرة) وكلمات لقيادات التربية والتعليم، ثم كلمة المحافظ.

محافظ بورسعيد يعرب عن سعادته بتفوق أبناء الباسلة

وخلال كلمته، أعرب اللواء محب حبشي عن سعادته البالغة بمشاركة أبنائه المتفوقين هذه اللحظة الاستثنائية، مؤكدا أن التفوق هو ثمرة جهد ومثابرة ودعم من الأسرة والمعلمين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بالعلم والعلماء وتوفر كافة سبل الدعم لأبنائها المتفوقين.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم الذي تحرص عليه محافظة بورسعيد سنويا يمثل رسالة أمل وحافزا لبذل المزيد من الجهد موجها التهنئة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وداعيًا الطلاب للاستمرار في التميز والتحلي بالقيم الحميدة وروح الانتماء والولاء للوطن ليكونوا قدوة حسنة ونموذجًا مضيئًا في خدمة مصر وبناء مستقبلها الواعد.

وعلى جانب متصل وجه طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد خلال كلمته الشكر والتقدير لكافة القيادات التنفيذية بمحافظة بورسعيد، وعلى رأسهم المحافظ، لمشاركتهم الفعالة في إنجاح العملية التعليمية خلال عقد امتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أن ما تحقق من نجاح يعكس التعاون المثمر بين كافة الأجهزة التنفيذية. كما توجه بالشكر للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على دورهم البارز في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

وشمل التكريم أوائل الثانوية العامة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي) بإجمالي 68 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى أوائل التعليم الأزهري، وأوائل التربية الخاصة (المكفوفين – الصم وضعاف السمع)، وأوائل التعليم الفني. كما تم تكريم الفريق الفائز بالميدالية البرونزية في المسابقة المصرية للبرمجة وتأهلهم للمسابقة العربية والأفريقية، واللاعبة رحمة هشام حلمي الحاصلة على ذهبية بطولة أفريقيا لرياضة البوتشيا وصعودها لكأس العالم بكوريا 2026، فضلا عن تكريم المبدعين الحاصلين على جوائز الدولة التشجيعية والمعلمين المتميزين.

واختتم الحفل بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على المكرمين وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بإنجازات أبناء بورسعيد.

