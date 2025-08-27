محافظ الدقهلية للطلاب المتفوقين: أنتم فخر الأمة وقاطرة التنمية (فيديو وصور)

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من أبناء المحافظة على مستوى الجمهورية والمحافظة، وقام بتكريم اوائل الطلاب في القطاعين الأزهر الشريف والتربية والتعليم الشهادة الثانوية بالإضافة إلي وأوائل القراءات وأوائل مسابقة تحدي القراءة بالأزهر الشريف للمشاركة في التصفيات على مستوى الوطن العربي بدولة الإمارات، وأوائل التعليم الفني والفندقي بالتربية والتعليم بإجمالي 75 طالبا وطالبة.

ووجّه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رسالة شكر وتقدير إلى أولياء الأمور قائلًا: "أوجه التحية لكل أب وأم سهروا الليالي وضحوا بكل غالٍ ونفيس من أجل أبنائهم… هذا النجاح هدية من الله لكم، وثمار جهدكم وصبركم وإخلاصكم، وأدعو الله أن يبارك لكم في أبنائكم ويزيدهم تفوقًا".

محافظ الدقهلية للمتفوقين: أنتم فخر الأمة وقاطرة التنمية وتحية لكل أب وأم سهروا من أجل أبنائهم

كما أثنى " المحافظ " على الطلاب قائلًا: "أبنائي وبناتي… أنتم فخر الأمة وقاطرة التنمية، أنتم الحاضر والمستقبل والقدوة، ووراء كل قصة نجاح منكم أسرة صبرت وكافحت وتحدت الصعاب حتى وصلتم إلى هذه المكانة المشرفة".

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور محمد عوض وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور السعيد عبد العظيم رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ والمهندس يحي الزهراني والدكتور مروان محمد عن شركة اي اكس وأولياء الأمور.

ملحمة علمية وإنسانية تجمع بين منظومة الأزهر الشريف ومنظومة التربية والتعليم

وخلال كلمته، عبّر "المحافظ " عن فخره واعتزازه بتفوق أبنائه قائلًا: “المشهد أمامي اليوم استثنائي بكل المقاييس، فهو يجسد ملحمة علمية وإنسانية تجمع بين منظومة الأزهر الشريف ومنظومة التربية والتعليم في صورة مشرفة تستحق التقدير والاعتزاز”.

الأزهر الشريف يظل منارة للعلوم الشرعية وحارسًا للقيم والمبادئ

وأكد "مرزوق" أن الأزهر الشريف يظل منارة للعلوم الشرعية وحارسًا للقيم والمبادئ، مضيفًا: "الأزهر أنجب لمصر والعالم العربي والإسلامي علماء أعلامًا حُفرت أسماؤهم بحروف من نور، وما زال دوره مستمرًا في بناء أجيال واعية قادرة على حمل رسالة الوسطية والاعتدال".

محافظ الدقهلية للطلاب أمامكم طريق طويل يحتاج إلى جهد وإصرار

واختتم محافظ الدقهلية كلمته موجهًا حديثه للطلاب قائلًا: "هذا النجاح رسالة أمل للأجيال القادمة لبناء وطن قوي ومتقدم " وقال ايضا "نجاحكم اليوم هو البداية فقط… أمامكم طريق طويل يحتاج إلى جهد وإصرار لتحقيق أحلامكم وخدمة وطنكم، فمصر تنتظر منكم المزيد."

هذا وقد تم تكريم الرعاة لهذا الحفل

والجدير بالذكر أن الدقهلية قد حصدت مركزين بين أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية؛ مركز أول جمهورية شعبة الأدبي، ومركز تاسع جمهورية شعبة علمي رياضة.

أبناء الدقهلية في الأزهر الشريف حصدوا ثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية

وجدير بالذكر أيضًا أن أبناء الدقهلية في الأزهر الشريف حصدوا ثلاثة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية

وهم: المركز السادس جمهورية - علمي، والمركز الثالث جمهورية - أدبي، والمركز السابع جمهورية - أدبي، أما في شعبة القراءات، فقد حققت الدقهلية إنجازًا غير مسبوق بحصد خمسة مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، من بينها المركز الأول جمهورية والمركز الرابع والمركز السابع والمركز السابع مكرر والمركز الثامن جمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.