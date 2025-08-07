الخميس 07 أغسطس 2025
محافظ شمال سيناء يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

 شهد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، احتفالية تكريم أوائل طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، والتي أقيمت في قاعة المجد بالديوان العام، وسط أجواء احتفالية مميزة وبحضور قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية وأولياء أمور الطلاب.

 

محافظ شمال سيناء: التفوق العلمي هو السبيل الحقيقي لبناء مستقبل أفضل لمصر 

 وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بأبناء شمال سيناء المتفوقين، مؤكدًا أن التفوق العلمي هو السبيل الحقيقي لبناء مستقبل أفضل للمحافظة ولمصر كلها، مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم التعليم وتشجيع المتفوقين.

وسلم المحافظ شهادات التقدير والهدايا التذكارية للطلاب الأوائل، موجّهًا الشكر لأسرهم ومعلميهم الذين كان لهم دور كبير في هذا النجاح، مؤكدًا أن هذا التكريم يمثل حافزًا لباقي الطلاب لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد.

لا يجرؤ أحد على الاقتراب، تصريحات محافظ شمال سيناء بشأن اختراق حدود مصر تتصدر التريند (فيديو)

"الطفولة والأمومة" يحبط محاولة تزويج قاصرتين في دمياط وجنوب سيناء

 

وشمل التكريم أوائل الشعب العلمية والأدبية بالثانوية العامة، وأوائل الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وأوائل الدبلومات الفنية (صناعي – تجاري – زراعي).

وفي ختام الاحتفالية، تم التقاط الصور التذكارية للطلاب مع المحافظ وقيادات التربية والتعليم، وسط أجواء من الفخر والسعادة.

