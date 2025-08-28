الخميس 28 أغسطس 2025
حكام مباريات الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة للدوري الممتاز

حكام مباريات الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة للدوري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الخامسة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

 

ويشهد يوم الجمعة 3 مباريات، حيث يحتضن ملعب عثمان أحمد عثمان مواجهة المقاولون العرب مع سيراميكا كليوباترا في السادسة، أما في التاسعة فيواجه البنك الأهلي ضيفه طلائع الجيش على ملعب السلام وفي نفس التوقيت يستضيف الاتحاد السكندري فريق إنبي على ملعب الإسكندرية.

 

حكام مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)، أحمد توفيق طلب وخالد حسام طه (مساعدين)، محمود رشدي (حكمًا رابعًا)، محمد عبد العزيز وخالد حسين (تقنية الفيديو).

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏تقرةالقي انری دوري القسم الأول "دوري نايل" الجولة5 5 الجمعة 29 أغسطس 2025 سد ستاد المقاولون المقاولون العرب 6:00 سيراميكا كليوباترا ಭాಣ ماگر 團 حکم مساعد 1 أحمد توفيق حكم حكمساحة ساحة مصطفى الشهدي حکم 2 مساعد2 خالد حسام حكم_رابع رابع محمود رشدي حكم VAR مساعد خالد حسين حكم احکمRAV VAR محمد عبد العليم‏'‏


- البنك الأهلي × طلائع الجيش: إبراهيم محمد (حكمًا للساحة)، عمر فتحي وخالد السيد (مساعدين)، أحمد ناصر (حكمًا رابعًا)، علاء صبري وأحمد زيدان (تقنية الفيديو).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏หง القلاقي ሆሞ! 김고서주 دوري القسم الأول دوري نايل" الجولة 5 السلام الجمعة 29 أغسطس 2025 طلائع الجيش 9:00 البنك الأهلي حکم مساعد 1 عمر فتحي حکم ساحة إبراهيم محمد مساعد حکم تكممساعد 2 خالد السيد حكم_رابع رابع أحمد ناصر حكم VAR مساعد أحمد زيدان حكم VAR علاء صبري‏'‏

 

- الاتحاد السكندري × إنبي: الدولي محمود البنا (حكمًا للساحة)، عماد العقاد وأحمد عادل (مساعدين)، إبراهيم محجوب (حكمًا رابعًا)، محمد أحمد الشناوي وشريف عبد الله (تقنية الفيديو).

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏لقرةالسي كر اناری CN品 دوري القسم الأول دوری نايل" الجولة 5 الإسكندرية الجمعة 29 أغسطس 2025 سد إنبي الاتحاد السكندري 9:00 حكم مساعد عماد العقاد حكم ساحة محمود البنا حكم مساعد 2 أحمد عادل رابع حكم حکم_رابع إبراهيم محجوب حكم VAR مساعد شريف عبد الله حكم حکمRAV VAR محمد أحمد الشناوي‏'‏

الدوري المصري أوسكار رويز دوري نايل المقاولون العرب سيراميكا كليوباترا البنك الاهلي طلائع الجيش الاتحاد السكندري أنبي

