حكام مباريات الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة للدوري الممتاز

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أسماء حكام مباريات يوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الخامسة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

ويشهد يوم الجمعة 3 مباريات، حيث يحتضن ملعب عثمان أحمد عثمان مواجهة المقاولون العرب مع سيراميكا كليوباترا في السادسة، أما في التاسعة فيواجه البنك الأهلي ضيفه طلائع الجيش على ملعب السلام وفي نفس التوقيت يستضيف الاتحاد السكندري فريق إنبي على ملعب الإسكندرية.

حكام مباريات الجمعة في الدوري الممتاز

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)، أحمد توفيق طلب وخالد حسام طه (مساعدين)، محمود رشدي (حكمًا رابعًا)، محمد عبد العزيز وخالد حسين (تقنية الفيديو).



- البنك الأهلي × طلائع الجيش: إبراهيم محمد (حكمًا للساحة)، عمر فتحي وخالد السيد (مساعدين)، أحمد ناصر (حكمًا رابعًا)، علاء صبري وأحمد زيدان (تقنية الفيديو).

- الاتحاد السكندري × إنبي: الدولي محمود البنا (حكمًا للساحة)، عماد العقاد وأحمد عادل (مساعدين)، إبراهيم محجوب (حكمًا رابعًا)، محمد أحمد الشناوي وشريف عبد الله (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.