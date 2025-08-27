الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس كاراباو، فريق درجة ثانية يتقدم على مانشستر يونايتد بهدفين في الشوط الأول

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كأس كاراباو، فجر فريق جريمسبي تاون، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، مفاجأة من العيار الثقيل بعد تقدمه على نظيره مانشستر يونايتد، بثنائية نظيفة، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما في إطار منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية «كأس كاراباو».

 أحرز فريق جريمسبي تاون هدفيه عن طريق تشارلز فيرنام بالدقيقة 22، وتيريل وارن بالدقيقة 30.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام جريمسبي تاون في كأس كاراباو

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام جريمسبي تاون في كأس كاراباو
حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: تايلر فريدريكسون، وهاري ماجواير، هيفين آيدن.

خط الوسط: ديوجو دالوت، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي، باتريك.

خط الهجوم: أماد ديالو، بنجامين سيسكو، ماتيوس كونيا.

 

مانشستر يونايتد يرفض انتقال جارناتشو إلى تشيلسي في صفقة تبادلية 

فيما رفض نادي مانشستر يونايتد عرضًا آخر من تشيلسي يتعلق بصفقة تبادل تشمل الجناح الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، وفقًا للتقارير الأخيرة.

حيث يسعى نادي تشيلسي لإتمام صفقة اللاعب قبل إغلاق سوق الانتقالات في 1 سبتمبر، لكنهم حتى الآن لم يكونوا مستعدين لتلبية طلب يونايتد البالغ 50 مليون جنيه إسترليني.

تشيلسي يعرض على مانشستر يونايتد صفقة تبادلية 

تشير التقارير إلى أن تشيلسي يقيم اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بحوالي 30 مليون جنيه إسترليني، مما دفعهم إلى عرض بعض اللاعبين غير الأساسيين في تشكيلة الفريق كجزء من الصفقة.

وقد رفض يونايتد سابقا التعاقد مع أكسيل ديساسي وريناتو فيغا، وكريستوفر نكونكو، ونيكولاس جاكسون مقابل غارناتشو.

لكن التقارير تفيد بأن تشيلسي لم يتوقف عن محاولات خفض قيمة الصفقة من خلال إدراج لاعبين من الأطراف الهامشية في صفوف الفريق.

وحسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس" عن الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، فقد رفض مانشستر يونايتد الآن عرضًا يتضمن الجناح تايريك جورج في صفقة تبادل للحصول على جارناتشو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس كاراباو جريمسبي تاون مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد أمام جريمسبي تاون نادي مانشستر

مواد متعلقة

عرض جديد يقرب تشيلسي من التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بأبطال أوروبا وكأس كاراباو

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

طبيب "تكميم المعدة" للطفلة "روان" يكشف أسباب إجراء العملية وسر نشر الفيديو

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads