مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بأبطال أوروبا وكأس كاراباو

تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات في ملحق بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، إلى جانب عدد من المباريات في كأس كاراباو الإنجليزي.

دوري أبطال أوروبا

كاراباج أجدام ضد فرينكفاروسي - الساعة 7:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.

كوبنهاجن ضد بازل - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.

بنفيكا ضد فنربخشة - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD.

كلوب بروج ضد جلاسكو رينجرز - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.

سيلتا فيجو الاسباني، فيتو

الدوري الإسباني

سيلتافيجو ضد ريال بيتيس - الساعة 10 مساءً - قناة TOD.

كأس كاراباو الإنجليزي

أوكسفورد ضد برايتون - الساعة 9:45 مساءً.

إيفرتون ضد مانسفيلد تاون - الساعة 9:45 مساءً - قناة beIN SPORTS 5 HD.

فولهام ضد برستول سيتي - الساعة 9:45 مساءً.

جريمسبي تاون ضد مانشستر يونايتد - الساعة 10 مساءً - قناة beIN SPORTS 4 HD.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.