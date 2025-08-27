مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، مواجهات نارية بأبطال أوروبا وكأس كاراباو
تقام اليوم الأربعاء، العديد من المباريات في ملحق بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، إلى جانب عدد من المباريات في كأس كاراباو الإنجليزي.
دوري أبطال أوروبا
كاراباج أجدام ضد فرينكفاروسي - الساعة 7:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.
كوبنهاجن ضد بازل - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.
بنفيكا ضد فنربخشة - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD.
كلوب بروج ضد جلاسكو رينجرز - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.
الدوري الإسباني
سيلتافيجو ضد ريال بيتيس - الساعة 10 مساءً - قناة TOD.
كأس كاراباو الإنجليزي
أوكسفورد ضد برايتون - الساعة 9:45 مساءً.
إيفرتون ضد مانسفيلد تاون - الساعة 9:45 مساءً - قناة beIN SPORTS 5 HD.
فولهام ضد برستول سيتي - الساعة 9:45 مساءً.
جريمسبي تاون ضد مانشستر يونايتد - الساعة 10 مساءً - قناة beIN SPORTS 4 HD.
