فوائد البلح الأسود للحامل، يعالج الإمساك ويحمي الجنين من التشوهات

فوائد البلح الأسود للحامل، قد لا يدركها الكثيرين، خاصة أن الكثير من النساء تظن أن البلح الأسود ممنوع على الحامل في الأشهر الأولى من الحمل، لأنه يزيد من انقباضات الرحم، وقد يتسبب في الإجهاض، إلا أن الدراسات أثبتت أن هذه المعلومات مغلوطة، وأن فوائد البلح الأسود للحامل مذهلة طوال أشهر الحمل.

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن تناول البلح الأسود آمن تمامًا أثناء الحمل، ولا يوجد دليل يشير إلى أن البلح الأسود له تأثير سلبي على أي ثلاثة أشهر من الحمل، بل أنه وجبة خفيفة رائعة أثناء الحمل لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية، أبرزها أنه يساعد في تخفيف أعراض التعب والإمساك.

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فوائد البلح الأسود للحامل

البلح الأسود للحامل

وتستعرض الدكتورة لورا، فوائد البلح الأسود في السطور التالية.

البلح الأسود يمدك بالطاقة

تعتبر حلاوة البلح الأسود الطبيعية طريقة جيدة لإشباع رغبتك في تناول الحلويات أو تناول السكر أثناء الحمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يمنحك الفركتوز الموجود في البلح الأسود بعض الطاقة التي تحتاجينها بشدة للمساعدة في تحمل إرهاق الحمل.

تخفيف الإمساك

الإمساك من المشاكل التي تواجهها الحامل، خلال أشهر الحمل، وبعد الولادة، ويعد البلح الأسود حلا سريعا، فيحتوي على كمية جيدة من الألياف، مما يساعد في الحفاظ على تسهيل حركة الأمعاء بانتظام.

توفير البروتينات

يمكن أن يوفر البلح الأسود كمية من البروتينات التي تحتاجها الحامل، وهي ضرورية لبناء الأحماض الأمينية اللازمة لنمو الجسم.

الوقاية من العيوب الخلقية

من فوائد البلح الأسود، أنه مصدر جيد لحمض الفوليك، وهو هام وأساسي خلال الحمل، لأنه يمنع العيوب الخلقية المتعلقة بالدماغ والحبل الشوكي للجنين، ولابد أن تحصل المرأة الحامل على جرعات ثابتة من حمض الفوليك خلال أشهر الحمل، وكذلك تناول الأطعمة الغنية بالفولات قبل وأثناء الحمل، لمنع الإعاقات الخلقية.

فيتامين ك للرضيع

يولد الأطفال مع انخفاض فيتامين ك، الذي يساعد في تخثر الدم ونمو العظام. فإذا تناولت الأم البلح الأسود أثناء الحمل وبعده، فقد يحصل الرضيع على كمية من هذا الفيتامين من خلال الرضاعة الطبيعية.

يحتوي على الحديد

يحتوي البلح الأسود على كمية من الحديد والمواد الكيميائية النباتية، وقد يساعد في الوقاية من فقر الدم أثناء الحمل. يحافظ الحديد على الهيموجلوبين في الجسم ويوفر دعمًا لجهاز المناعة للحامل وللجنين.

يعزز صحة العظام

يتكون البلح الأسود من مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية، بما في ذلك المنجنيز والمغنيسيوم والنحاس والسيلينيوم، وهذه المجموعة مهمة جدًا في جعل العظام قوية. إن فتناول البلح الأسود بانتظام في أشهر الحمل يعزز صحة العظام، ويحمي من التعرض للإصابة بتآكل العظام او هشاشة العظام.

فوائد البلح الأسود

يعزز الولادة الطبيعية

يتكون البلح الأسود من مركبات معينة تحاكي تأثيرات الأوكسيتوسين عن طريق الارتباط بالمستقبل مع تعزيز الانقباضات الصحية أثناء الولادة، تعمل هذه المركبات أيضًا على زيادة القدرة على تحمل الألم أثناء الولادة، كما أن تناوله في المراحل المتأخرة من الحمل، يمكن أن يسهل عملية الولادة، ويزيد من فرص الولادة الطبيعية.